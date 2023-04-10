Шеф-кухар Клопотенко зізнався, чим годують політиків та знаменитостей в Укрзалізниці

Шеф-кухар Євген Клопотенко та його команда готують для поважних гостей. Фото: колаж Новини.LIVE

За понад рік повномасштабної війни Україну відвідали сотні політиків та знаменитостей з усього світу. Цивільні аеропорти не працюють, тож закордонним гостям доводиться добиратися до столиці потягом Укрзалізниці.

Зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко в інтерв’ю програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець" розповів, чим годують політиків та селебрітіс, повідомляє телеканал "ДІМ".

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З міркувань безпеки, Клопотенку не повідомляють, для кого саме слід готувати страву. Однак вказують специфічні гастрономічні вподобання. Для поважних гостей зазвичай готують його ресторани, але іноді й сам Євген.

"Говорять лише: "Сьогодні їде дуже близька подруга України" або "Їде людина, яка не їсть свинину". Коли з'являються фотографії, як зранку на вокзал прибув потяг і вийшов, наприклад, прем'єр-міністр Саудівської Аравії, тоді тільки ми розуміємо, кого годували. У нас є список, кого ми з серпня годували. Голова Європейського парламенту? Годували. Річард Бренсон? Годували. Орландо Блум нещодавно приїжджав і був у моєму ресторані. А мене не було на місці і я навіть з ним не познайомився", — розповів Клопотенко.

Євген розсекретив, що саме входить у меню для таких поважних гостей в потягах Укрзалізниці.

"Є розроблене меню з десяти страв. Нагодували їх борщем, сирниками, тушкованими у квасі ребрами, десертом у вигляді яблука, запеченого з бринзою. Ми вчили провідників подавати на спеціальних тарілках. А потім вони записують відео зі словами, яка в нас надзвичайна кухня. Знали б ще, хто її готує", — підсумував зірковий шеф-кухар.

Фрагмент у відео — з 05:35

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Клопотенко приготував улюблену страву Тараса Шевченка: рецепт борщу з карасями. Також ми розповідали, що Клопотенко поділився рецептом курячих гомілок в паніруванні.