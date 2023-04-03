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Євген Клопотенко приготував улюблену страву Тараса Шевченка: рецепт борщу з карасями

3 квітня 2023 16:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шеф-кухар Євген Клопотенко та письменник Тарас Шевченко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно відбулась прем’єра кулінарного телепроєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Зірковий шеф-кухар разом із селебрітіс готують унікальні українські страви за допомогою старовинного приладдя та відкривають багатий на смаки світ української гастрономії. В одному з випусків Клопотенко запропонував приготувати улюблену страву видатного письменника Тараса Григоровича Шевченка — борщ з карасями.

Про це повідомляє телеканал СТБ. 

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Інгредієнти

  • карасі — 5 шт. для борщу та декілька для подачі;
  • пшеничне борошно — 1 ст.л;
  • цибуля — 1 шт.;
  • буряк — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 4 шт.;
  • білоголова капуста — 200 грамів;
  • буряковий квас — 300 грамів;
  • рослинна олія — 50 мл;
  • вода — 2,5 л.

Спосіб приготування

П’ять невеличких карасів ріжемо на невеликі шматочки, після цього обсмажуємо їх разом з борошном на невеликій кількості олії 15–20 хвилин, трішки солимо. Додаємо воду і тушкуємо карасі ще 5–10  хвилин до того часу, поки карасі не стануть м’якими, перекладаємо цю суміш риби до води, додаємо одну неочищену цибулину, розрізану на дві частини. 

Коли бульйон проварився 15–20 хвилин, додаємо одночасно нарізані овочі: буряк (ділимо попередньо на дві частини), моркву та картоплю. Варимо борщ 20 хвилин. Після того, як картопля буде готова, додаємо другу частину буряку, а також нарізану капусту. 

Заливаємо це буряковим квасом. Беремо карасі, смажимо їх з борошном на олії і також викладаємо їх вже в готовий борщ. Додаємо дрібку кропу. Улюблена страва Тараса Шевченка, за версією Євгена Клопотенка, готова. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми писали, що нове кулінарне телешоу зі співачкою Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах. Також ми розповідали, як приготувати весняний салат з курячою грудкою.

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