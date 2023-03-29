Шэрон Стоун призналась, что помогло ей пережить потерю членов семьи

Голливудская актриса Шэрон Стоун

Недавно у голливудской актрисы Шэрон Стоун произошло горе. Умер ее младший брат Патрик. Ему было всего 57 лет. Это не первая потеря кинозвезды за последнее время.

Шэрон призналась, что помогает ей переживать смерть близких, сообщает издание The Art Newspaper.

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В Лос-Анджелесе открылась первая персональная выставка Шэрон Стоун под названием Shedding. В интервью изданию звезда фильма "Основной инстинкт" рассказала, что именно искусство помогло ей справиться с личными трудностями и утратой близких людей. Представленные на выставке картины были написаны актрисой во время пандемии коронавируса и позже.

65-летняя Стоун рассказала, что за последнее время потеряла многих людей, важных для нее.

"Многие члены моей семьи умерли. У моего брата произошел сердечный приступ, его 11-месячный сын умер в колыбели, моя крестная умерла, моя бабушка умерла", — рассказала актриса.

Живописью Стоун занималась с детства — она изучала уроки рисования у своей тети, которая изучала живопись и литературу в колледже. Позже Стоун сама изучала эти предметы в Университете Эдинборо в ее родном штате Пенсильвания.

Однако когда ее актерская карьера пошла вверх, у нее не было времени рисовать. Шэрон Стоун снова взяла кисти в руки, когда началась пандемия коронавируса.

"Я купила кисти и начала восстанавливать забытые навыки. Я рисовала, рисовала, рисовала и снова нашла себя. Я снова нашла свое сердце", — призналась актриса.

Одна из самых значимых картин для Стоун, "Река", она написала после смерти своего племянника. По словам Шэрон, это их общее путешествие.

Напомним, ранее мы писали, что волонтерская деятельность разрушила карьеру Шэрон Стоун. Также мы рассказывали малоизвестные факты о голливудской звезде Шэрон Стоун.