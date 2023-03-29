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Шерон Стоун зізналась, що допомогло їй пережити втрату членів родини

29 березня 2023 11:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудська акторка Шерон Стоун
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно, в голлівудської акторки Шерон Стоун сталося горе. Помер її молодший брат Патрік. Йому було лише 57 років. Це не перша втрата кінозірки за останній час. 

Шерон зізналась, що допомагає їй переживати смерті близьких, повідомляє видання The Art Newspaper.

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Подробиці

У Лос-Анджелесі відкрилася перша персональна виставка Шерон Стоун під назвою Shedding. В інтерв'ю виданню зірка фільму "Основний інстинкт" розповіла, що саме мистецтво допомогло їй впоратися з особистими труднощами та втратою близьких людей. Представлені на виставці картини були написані акторкою під час пандемії коронавірусу та пізніше.

 65-річна Стоун розповіла, що за останній час втратила багатьох людей, які були важливими для неї. 

"Багато членів моєї родини померли. У мого брата стався серцевий напад, його 11-місячний син помер у колисці, моя хрещена померла, моя бабуся померла", — розповіла акторка.

Живописом Стоун займалася з дитинства — вона брала уроки малювання у своєї тітки, яка вивчала живопис та літературу в коледжі. Пізніше Стоун сама вивчала ці предмети в Університеті Едінборо в її рідному штаті Пенсільванія.

Однак коли її акторська кар'єра пішла вгору, вона не мала часу малювати. Шерон Стоун знову взяла пензлі до рук, коли почалася пандемія коронавірусу.

"Я купила пензлі і почала відновлювати забуті навички. Я малювала, малювала, малювала і знову знайшла себе. Я знову знайшла своє серце", — зізналась акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone)

Одна з найбільш значущих картин для Стоун, "Річка", вона написала після смерті свого племінника. За словами Шерон, це їхня спільна подоріж. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтерська діяльність зруйнувала кар'єру Шерон Стоун. Також ми розповідали маловідомі факти про голлівудську зірку Шерон Стоун.

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