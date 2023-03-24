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Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

24 марта 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чем сейчас занимается Александр Педан
Телеведущий и общественный деятель Александр Педан
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

24 марта телеведущему и общественному деятелю Александру Педану исполнился 41 год, 15 из которых он является лицом одного из самых популярных развлекательных телеканалов страны. С развитием цифровых технологий звезда голубых экранов начал делать собственные видео проекты, которые набирают немало просмотров в социальных сетях.

Новини.LIVE расскажет, как живет и чем сейчас занимается звездный именинник.

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Как стал известным

В 24 года Александр стал ведущим популярного в то время проекта Comedy Club UA, а также участником еженедельных вечеринок клуба. Впрочем, молодого парня едва не погнали с телевидения из-за того, что он не владел свободно украинским языком.

"Именно тогда вышел первый закон о том, что ведущие должны вести на украинском языке. И это произошло на самом старте Comedy Club UA. Продюсер сказал: "Все нормально, кроме этого мальчика, который не знает украинского". Я взял и выучил язык! Было трудно! "Потом был "Подъем" с украиноязычными Притулой и Фреймут. Это нелегко, но надо", — рассказал в одном из интервью Педан.

После успеха в "Подъеме" Педан был ведущим или соведущим многих популярных шоу на "Новом канале", на котором работает до сих пор. Он остался единственной топ-звездой нулевых, среди которых были Маша Ефросинина, Сергей Притула и Ольга Фреймут, не ушедшим с телеканала. Сейчас он и шоувумен Леся Никитюк — главные лица Нового.

Стал блогером

Еще до полномасштабной войны Педан, обожающий экстремальный отдых, создал свой YouTube-канал. Как человек с опытом на телевидении, Александр знал, как и что надо делать, идей было много.

Успешной стала игра в "Мафию" со звездами украинского шоу-бизнеса и социальных сетей. Некоторые выпуски набрали более миллиона просмотров. Также Педан снимал видео с лайфхаками и путешествиями, в частности по Японии.

Что сейчас

Вместе с дочерью Лерой, которой 25 марта исполнится 18 лет, Педан выпустил два сезона проекта об украинских университетах "УниверCheck".

"Мы объехали с ней пол Украины, снимая новый сезон. Провели с Лерой очень много времени вместе. А до съемок не виделись с тех пор, как она поехала на учебу во Львов. Это была возможность побыть вместе с ней, пообщаться. Я заметил, как она взрослеет, становится мудрее и интереснее. Почувствовал, как меняется ее отношение к родителям. Все же на расстоянии начинаешь больше ценить семейные отношения", — рассказал Педан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksandr Pedan (@pedanos)

На этом образовательном тревел-шоу они не собираются останавливаться.

"Я мечтаю создать проект о колледжах. Бывшие ПТУ. Признаюсь, сожалею, что не овладел специальностью, где можно работать своими руками где угодно и в любое время. Если ты умеешь печь хлеб, всегда найдешь себе место в пекарне. Если сварщик, автослесарь, сантехник, строитель и так далее, то точно найдешь работу. Также я уверен, что после войны найдется много дел у врачей. Особенно у психологов. Военный психолог вообще необходимо. Как обычно, нужны будут учителя. Многие из них уехали", — рассказал о планах на ближайшее будущее телеведущий.

В начале полномасштабной войны Педан с семьей уехали в его родной город Хмельницкий. В Киев они вернулись летом прошлого года. Вместе с супругой Инной Александр воспитывает и шестилетнего сына Марка.

"Я сожалею, что в результате мне пришлось разрешить сыну иметь и планшет, и игры на нем. Недавно ввел Марику ограничения на YouTube. У него теперь есть максимум час в день. И еще по 20 минут на две любимые игры. Я вижу, что когда он много играет, то возбуждается и плохо спит ночью.Так же и с контентом в интернете, которого сейчас очень много, и он не качественный. Мне кажется, что это вообще такая украинская боль детский контент на YouTube. Его очень не хватает ! Жаль, что у меня нет ни сил, ни возможностей заняться этим", — признался Педан.

Так что кто знает, возможно воспитание сына вдохновит телеведущего на создание новых проектов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksandr Pedan (@pedanos)

Напомним, ранее мы писали об истории любви шоувумен Маши Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева. Также мы рассказывали, что Сергей Притула показал, как купленные на донаты беспилотники уничтожили российские зенитные комплексы.

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