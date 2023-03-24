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Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

24 березня 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чим зараз займається Олександр Педан
Телеведучий та громадський діяч Олександр Педан
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

24 березня телеведучому та громадському діячу Олександру Педану виповнився 41 рік, 15 з яких він є обличчям одного з найпопулярніших розважальних телеканалів країни. З розвитком цифрових технологій зірка блакитних екранів почав робити власні відеопроєкти, які набирають чимало переглядів у соціальних мережах.

Новини.LIVE розкаже, як живе та чим зараз займається зірковий іменинник. 

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Як став відомим

У 24 роки Олександр став ведучим популярного на той час проєкту Comedy Club UA, а також учасником щотижневих вечірок клубу. Втім, молодого хлопця ледь не погнали з телебачення через те, що він не володів вільно українською мовою. 

"Саме тоді вийшов перший закон про те, що ведучі мають вести українською. І це відбулось на самому старті Comedy Club UA. Продюсер сказав: "Все нормально, окрім цього хлопчика, який не знає української". Я взяв і вивчив мову! Було важко. Потім був "Підйом" з україномовними Притулою і Фреймут. Це нелегко, але треба", — розповів в одному з інтерв’ю Педан.

Після успіху в "Підйомі" Педан був ведучим або співведучим багатьох популярних шоу на "Новому каналі", на якому працює й досі. Він залишився єдиною топзіркою нульових, серед яких були Маша Єфросиніна, Сергій Притула та Ольга Фреймут, який не пішов з телеканалу. Зараз він та шоувумен Леся Нікітюк — головні обличчя Нового.  

Став блогером

Ще до повномасштабної війни Педан, який обожнює екстремальний відпочинок, створив власний YouTube-канал. Як людина з досвідом на телебаченні, Олександр знав як і що треба робити, ідей було багато. 

Успішним стала гра в Мафію з зірками українського шоу-бізнесу та соціальних мереж. Деякі випуски набрали понад мільйон переглядів. Також Педан знімав відео з лайфхаками та подоріжжями, зокрема Японією.

Що зараз

Разом із донькою Лерою, якій 25 березня виповниться 18 років, Педан випустив два сезони проєкту про українські університети "УніверCheck". 

"Ми об’їхали з нею пів України, знімаючи новий сезон. Провели з Лерою дуже багато часу разом. А до зйомок не бачилися від того часу, як вона поїхала на навчання до Львова. Це була можливість побути разом із нею, поспілкуватись. Я помітив, як вона дорослішає, стає мудрішою й цікавішою. Відчув, як змінюється її ставлення до батьків. Все ж таки на відстані починаєш більше цінувати сімейні стосунки", — розповів Педан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleksandr Pedan (@pedanos)

На цьому освітньому тревел-шоу вони не збираються зупинятись.

"Я мрію створити проєкт про коледжі. Колишні ПТУ. Зізнаюся, шкодую, що не опанував спеціальність, де можна працювати своїми руками будь-де і в будь-який час. Якщо ти вмієш пекти хліб, то завжди знайдеш собі місце в пекарні. Якщо зварювальник, автослюсар, сантехнік, будівельник і таке інше, то точно знайдеш роботу. Також я впевнений, що після війни знайдеться багато справ у лікарів. Особливо у психологів. Військовий психолог — взагалі необхідно. Як завжди, потрібні будуть учителі. Багато з них виїхали", — розповів про плани на найближче майбутнє телеведучий. 

На початку повномасштабної війни Педан з родиною виїхали до його рідного міста Хмельницький. До Києва вони повернулись влітку минулого року. Разом із дружиною Інною Олександр виховує й шестирічного сина Марка. 

"Я шкодую, що через війну мені довелося дозволити сину мати і планшет, і ігри на ньому. Нещодавно ввів Маріку обмеження на YouTube. У нього тепер є максимум година на день. І ще по 20 хвилин на дві улюблені гри. Я бачу, що коли він забагато грає, то збуджується й погано спить уночі. Так само і з контентом в інтернеті, якого зараз дуже багато, і він не є якісним. Мені здається, що це взагалі такий український біль – дитячий контент на YouTube. Його дуже не вистачає! Шкода, що в мене немає ані сил, ані можливостей зайнятися цим", — зізнався Педан. 

То ж хто знає, можливо виховання сина надихне телеведучого на створення нових проєктів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleksandr Pedan (@pedanos)

Нагадаємо, раніше ми писали про історію кохання шоувумен Маші Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва. Також ми розповідали, що Сергій Притула показав, як куплені на донати безпілотники знищили російські зенітні комплекси.

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