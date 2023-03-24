Чим зараз займається Олександр Педан

Телеведучий та громадський діяч Олександр Педан

24 березня телеведучому та громадському діячу Олександру Педану виповнився 41 рік, 15 з яких він є обличчям одного з найпопулярніших розважальних телеканалів країни. З розвитком цифрових технологій зірка блакитних екранів почав робити власні відеопроєкти, які набирають чимало переглядів у соціальних мережах.

Новини.LIVE розкаже, як живе та чим зараз займається зірковий іменинник.

Як став відомим

У 24 роки Олександр став ведучим популярного на той час проєкту Comedy Club UA, а також учасником щотижневих вечірок клубу. Втім, молодого хлопця ледь не погнали з телебачення через те, що він не володів вільно українською мовою.

"Саме тоді вийшов перший закон про те, що ведучі мають вести українською. І це відбулось на самому старті Comedy Club UA. Продюсер сказав: "Все нормально, окрім цього хлопчика, який не знає української". Я взяв і вивчив мову! Було важко. Потім був "Підйом" з україномовними Притулою і Фреймут. Це нелегко, але треба", — розповів в одному з інтерв’ю Педан.

Після успіху в "Підйомі" Педан був ведучим або співведучим багатьох популярних шоу на "Новому каналі", на якому працює й досі. Він залишився єдиною топзіркою нульових, серед яких були Маша Єфросиніна, Сергій Притула та Ольга Фреймут, який не пішов з телеканалу. Зараз він та шоувумен Леся Нікітюк — головні обличчя Нового.

Став блогером

Ще до повномасштабної війни Педан, який обожнює екстремальний відпочинок, створив власний YouTube-канал. Як людина з досвідом на телебаченні, Олександр знав як і що треба робити, ідей було багато.

Успішним стала гра в Мафію з зірками українського шоу-бізнесу та соціальних мереж. Деякі випуски набрали понад мільйон переглядів. Також Педан знімав відео з лайфхаками та подоріжжями, зокрема Японією.

Що зараз

Разом із донькою Лерою, якій 25 березня виповниться 18 років, Педан випустив два сезони проєкту про українські університети "УніверCheck".

"Ми об’їхали з нею пів України, знімаючи новий сезон. Провели з Лерою дуже багато часу разом. А до зйомок не бачилися від того часу, як вона поїхала на навчання до Львова. Це була можливість побути разом із нею, поспілкуватись. Я помітив, як вона дорослішає, стає мудрішою й цікавішою. Відчув, як змінюється її ставлення до батьків. Все ж таки на відстані починаєш більше цінувати сімейні стосунки", — розповів Педан

На цьому освітньому тревел-шоу вони не збираються зупинятись.

"Я мрію створити проєкт про коледжі. Колишні ПТУ. Зізнаюся, шкодую, що не опанував спеціальність, де можна працювати своїми руками будь-де і в будь-який час. Якщо ти вмієш пекти хліб, то завжди знайдеш собі місце в пекарні. Якщо зварювальник, автослюсар, сантехнік, будівельник і таке інше, то точно знайдеш роботу. Також я впевнений, що після війни знайдеться багато справ у лікарів. Особливо у психологів. Військовий психолог — взагалі необхідно. Як завжди, потрібні будуть учителі. Багато з них виїхали", — розповів про плани на найближче майбутнє телеведучий.

На початку повномасштабної війни Педан з родиною виїхали до його рідного міста Хмельницький. До Києва вони повернулись влітку минулого року. Разом із дружиною Інною Олександр виховує й шестирічного сина Марка.

"Я шкодую, що через війну мені довелося дозволити сину мати і планшет, і ігри на ньому. Нещодавно ввів Маріку обмеження на YouTube. У нього тепер є максимум година на день. І ще по 20 хвилин на дві улюблені гри. Я бачу, що коли він забагато грає, то збуджується й погано спить уночі. Так само і з контентом в інтернеті, якого зараз дуже багато, і він не є якісним. Мені здається, що це взагалі такий український біль – дитячий контент на YouTube. Його дуже не вистачає! Шкода, що в мене немає ані сил, ані можливостей зайнятися цим", — зізнався Педан.

То ж хто знає, можливо виховання сина надихне телеведучого на створення нових проєктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про історію кохання шоувумен Маші Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва. Також ми розповідали, що Сергій Притула показав, як куплені на донати безпілотники знищили російські зенітні комплекси.