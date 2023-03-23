Історія кохання Маші Єфросиніної

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим

В четвер, 23 березня, чоловіку шоувумен та громадської діячки Маші Єфросиніної, бізнесмену, а нині захиснику України Тимуру Хромаєву виповнилось 48 років. Повномасштабна війна розлучила їх, і за словами Маші тепер вона знає, як це — панічно боятися та пишатися одночасно.

Новини.LIVE розкаже історію кохання зіркової пари, які тільки в офіційному шлюбі вже понад 19 років.

Знайомство

На початку нульових вже відома 22-річна телеведуча Єфросиніна поїхала до Ялти, аби розвіятися з подругами. Маша переживала розставання з молодим чоловіком, тому їй потрібно було змінити атмосферу. Телезірку впізнавали на вулицях, тоді вона вже кілька років вела популярне ранкове шоу "Підйом" з Юрієм Горбуновим.

"Наша доленосна зустріч відбулася дуже кумедно. Ми опинилися в один і той же час біля одного кіоску. Я купувала яблучний сік, а він – воду. Отак і зіткнулися. Тимур запитав: "Я вас десь бачив?". Я, зірка, кінематографічно проткнула соломинкою коробку з яблучним соком, взяла трубочку її в зуби, почала втягувати сік і при цьому сказала: Дуже смішно", — розповіла в одному з інтерв’ю Маша.

За словами Єфросиніної, на той момент вона розчарувалася в чоловіках і зовсім не збиралася найближчим часом будувати нові стосунки, тож так дзвінко відреагувала на його увагу. Втім, роман почав стрімко розвиватися. Але згодом Тимур зник.

Початок стосунків

Маша не розуміла, чому він зник. Єфросиніна зізналась, що такі випадки з чоловіками в неї вже траплялись, і вона завжди думала, що проблема в ній. Втім, телеведуча взяла ініціативу у свої руки.

На її день народження, 25 травня, у Єфросиніної була запланована престижна премія. Вона не хотіла йти одна, тому сама написала Тимуру. Чоловік погодився її супроводжувати. Але про день народження він дізнався тільки тоді, коли Маші вручали нагороду на сцені. Пізніше Тимур пояснив коханій, чому він не писав їй та зник на цілих три тижні.

"Він сказав, що він думав. Це дуже інтимний момент. Він завжди уявляв дівчину, в яку закохається, уявляв по іншому. Він завжди шукав тиху домогосподарку, яка буде вибудовувати сімейний осередок. Сказав, що закохався настільки сильно, що взяв собі час, думав, що впорається з цими почуттями, думав, що відпустить", — зізналась Маша.

Але коли він побачив Машу на сцені, і як її вітали сотні гостей премії, Тимур зрозумів, що це та сама єдина жінка в його житті.

"Однак мені весь час здавалося, що нічого не вийде. Ми з Тимуром були не те, що полярні, ми перпендикулярні. У всьому. Стосовно життя, темпераменту. Він точно не планував бачити поряд із собою жінку, пов'язану з телебаченням і з такою жагою охопити все й одразу, а ще бажано якнайбільше і швидше. Дуже цікаво спостерігати, як здатні змінюватися люди", — поділилась Маша.

Весілля та народження доньки

Через місяць після пропозиції Тимура Маша дізналася про вагітність. Підготовка до весілля поєдналася з токсикозом і переживаннями, тому зіркова пара обрала Кріт для медового місяця.

Маша та Тимур одружилися у серпні 2003 року. Єфросиніна свій шлюб із Хромаєвим називає історією великої дружби.

"У мене було найказковіше весілля: з лезгінкою та українськими піснями. З градом і сонцем, з голубами, з сукнею, яку потрібно було розстібати 40 хвилин, щоб сходити по нужді", — згадала Маша.

16 лютого 2004 року у зіркової пари народилась донька Нана.

Розставання

2013 року пара вирішила жити окремо. Єфросиніна зізналася, що їй стало нудно. Телеведучій хотілось свята, емоцій, а Тимур, за її словами закритий та не дуже романтичний.

"Чесно кажучи, просто вирішили, що попереду ціле життя, що стосунки наші вичерпали себе. Що у нас восьмирічна дочка... І треба бути чесними одне з одним, кожному займатися своїм життям. Ми жили окремо. рік. Але зійшлися", — зізналась телеведуча.

Маша зазначила, що в цей період вона не мала інших романів. Після возз’єднання Єфросиніна завагітніла та в серпні 2014 року народила сина Олександра.

Що зараз

Єфросиніна під час повномасштабної війни живе на дві країни — Польщу та Україну. До Києва телеведуча приїжджає раз на місяць. Восьмирічний син пари Сашко разом із мамою та бабусею Людмилою живе у Польщі.

Влітку минулого року Тимур Хромаєв вступив до добровольчого загону, який прикріплений до ЗСУ. За словами Єфросиніної, бізнес чоловіка перебуває на окупованих росіянами територіях. І зіркове подружжя не знає, що з ним. Бо деякі міста вщент зруйновані. Який саме бізнес в Тимура — шоувумен не уточнила.

Через російську повномасштабну агресію зіркове подружжя бачиться рідко. Втім, вони завжди на зв’язку. Цього року Маша та Тимур відзначать 20 років шлюбу. Обидва мріють зустріти ювілей в мирній Україні, яка переможе ворога.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна зареєструвалась у додатку для знайомств Tinder. Також ми розповідали про те, як Єфросиніна реагує на "бавовну" в Криму.