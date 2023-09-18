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Сильвестр Сталлоне вышел на красную дорожку с гламурной женой

18 сентября 2023 18:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сильвестр Сталлоне вийшов на червону доріжку з гламурною дружиною
Актер Сильвестр Сталлоне с супругой. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Сильвестр Сталлоне появился на красной дорожке кинопоказа. Его поддержала супруга Дженнифер Флавин во время премьеры документального фильма Sly, состоявшейся во время Международного кинофестиваля в Торонто в субботу.

Об этом пишет Daily Mail.

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77-летний актер и его 55-летняя жена держались рядом, позируя для фотографий на красной дорожке звездного мероприятия. Для выхода Сталлоне выбрал темно-синий пиджак и брюки в тон. Дополнил образ черной рубашкой и кожаными туфлями.

 

Актер Сильвестр Сталлоне с супругой. Фото: Reuters

 

Актер Сильвестр Сталлоне с супругой. Фото: Reuters

Сопровождая мужа на премьере, Флавин выбрала модное черное кружевное платье. Довершила лук парой серебристых туфель на высоком каблуке и шикарным клатчем, а также украшениями и мягким гламурным макияжем, который подчеркнул ее природную красоту.

Сталлоне уже являлся главным героем документального фильма от Netflix. Звезда франшизы о Рембо рассказал, сожалеет ли о чем-нибудь в жизни.

"Сожалею ли о чем нибудь? Да, конечно. Что лучше — жить иллюзией, что можешь стать великим? Или иметь возможность для этого и потом ее упустить? Понять, что допустил ошибку? — говорит актер и сравнивает свою жизнь со скоростным поездом. — Вот на что это похоже. Пронеслось как мгновение, и нет. Сниматься в кино очень дорого. Нет больше ни на что другое время".

Напомним, американский актер Сильвестр Сталлоне продает свой дом.

Ранее стало известно, что актер и режиссер Сильвестр Сталлоне пригласил знаменитого боксера в свой фильм.

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