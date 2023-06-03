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Адель переробляє будинок, придбаний у Сталлоне: чого не наважилась торкнутись

3 червня 2023 19:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Адель переробляє будинок, придбаний у Сталлоне: чого не наважилась торкнутись
Річ Пол з Адель навпроти нового будинку. Фото: instagram.com/adele/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Через 15 місяців після придбання маєтку у актора Сильвестра Сталлоне, Адель розпочала масштабний ремонт. Артистка купила будинок у зірки "Роккі" за $58 мільйонів.

Про це пише DailyMail.com.

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Нерухомість у Беверлі Парк Адель купила разом з нареченим Річем Полом. У будинку 12 кімнат. Спочатку Сталлоне хотів продати маєток за $110 мільйонів, але ціна впала до $85 мільйонів.

Співачка взялася кардинально змінювати свої володіння, єдине на що не піднялася рука — статуя Роккі з однойменного кінофільму, яка стоїть біля басейну.

Будинок Алель до реконструкції. Фото: WestIside Estate Agency
Будинок Алель до реконструкції/ Фото: WestIside Estate Agency
Ремонт Адель вражає масштабами. Фото: thisischristwhite.com
Ремонт Адель вражає масштабами. Фото: thisischristwhite.com
Адель не насмілилась прибрати скульптуру на честь Роккі Бальбоа. Фото: thisischristwhite.com

До речі, у будинку було чимало скульптур на честь фільмів Сильвестра Сталлоне. Особливою увагою актор вшанував свою картину "Рембо".

Адель також ще має три маєтки у Лос-Анджелесі та нерухомість у Лондоні.

Раніше стало відомо, що зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість. Пара навіть вже почала процес переїзду у чималеньке помешкання.

Нещодавно стало відомо, що співачка Бейонсе з чоловіком придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. А тепер оприлюднили подробиці зірковї угоди. Селебрітіз заплатили за нерухомість $200 мільйонів готівкою.

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