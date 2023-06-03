Адель переробляє будинок, придбаний у Сталлоне: чого не наважилась торкнутись
Через 15 місяців після придбання маєтку у актора Сильвестра Сталлоне, Адель розпочала масштабний ремонт. Артистка купила будинок у зірки "Роккі" за $58 мільйонів.
Про це пише DailyMail.com.
Легендарна скульптура
Нерухомість у Беверлі Парк Адель купила разом з нареченим Річем Полом. У будинку 12 кімнат. Спочатку Сталлоне хотів продати маєток за $110 мільйонів, але ціна впала до $85 мільйонів.
Співачка взялася кардинально змінювати свої володіння, єдине на що не піднялася рука — статуя Роккі з однойменного кінофільму, яка стоїть біля басейну.
До речі, у будинку було чимало скульптур на честь фільмів Сильвестра Сталлоне. Особливою увагою актор вшанував свою картину "Рембо".
Адель також ще має три маєтки у Лос-Анджелесі та нерухомість у Лондоні.
Раніше стало відомо, що зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість. Пара навіть вже почала процес переїзду у чималеньке помешкання.
Нещодавно стало відомо, що співачка Бейонсе з чоловіком придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. А тепер оприлюднили подробиці зірковї угоди. Селебрітіз заплатили за нерухомість $200 мільйонів готівкою.