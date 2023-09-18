Сильвестр Сталлоне вийшов на червону доріжку з гламурною дружиною

Актор Сильвестр Сталлоне з дружиною. Фото: Reuters

Актор Сильвестр Сталлоне з'явився на червоній доріжці кінопоказу. Його підтримала дружина Дженніфер Флавін під час прем'єри документального фільму Sly, яка відбулася під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто в суботу.

Про це пише Daily Mail.

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Зірковий вихід

77-річний актор і його 55-річна дружина трималися поруч, позуючи для фотографій на червоній доріжці зіркового заходу. Для виходу Сталлоне обрав темно-синій піджак і штани в тон. Доповнив образ чорною сорочкою та шкіряними туфлями.

Актор Сильвестр Сталлоне з дружиною. Фото: Reuters

Актор Сильвестр Сталлоне з дружиною. Фото: Reuters

Супроводжуючи чоловіка на заході, Флавін вибрала модну чорну мереживну сукню. Довершила лук парою сріблястих туфель на високих підборах та шикарним клатчем, а також прикрасами та м’яким гламурним макіяжем, який підкреслював її природну красу.

Сталлоне вже був головним героєм документального фільму від Netflix. Зірка франшизи про Рембо розповів, чи жалкує про щось у житті.

"Чи маю про що жалкувати? Так, авжеж. Що краще — жити ілюзією, що можеш стати великим? Або мати можливість для цього і потім її упустити? Зрозуміти, що припустився помилки? — говорить актор і порівнює своє життя зі швидкісним потягом. — Ось на що це схоже. Пронеслося як мить, і немає. Зніматися у кіно дуже дорого. Немає більше ні на що інше часу".

Нагадаємо, американський актор Сильвестр Сталлоне продає свій будинок.

Раніше стало відомо, що актор та режисер Сильвестр Сталлоне запросив відомого боксера у свій фільм.