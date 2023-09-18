Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сильвестр Сталлоне вийшов на червону доріжку з гламурною дружиною arrow

Сильвестр Сталлоне вийшов на червону доріжку з гламурною дружиною

18 вересня 2023 18:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сильвестр Сталлоне вийшов на червону доріжку з гламурною дружиною
Актор Сильвестр Сталлоне з дружиною. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Сильвестр Сталлоне з'явився на червоній доріжці кінопоказу. Його підтримала дружина Дженніфер Флавін під час прем'єри документального фільму Sly, яка відбулася під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто в суботу.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зірковий вихід

77-річний актор і його 55-річна дружина трималися поруч, позуючи для фотографій на червоній доріжці зіркового заходу. Для виходу Сталлоне обрав темно-синій піджак і штани в тон. Доповнив образ чорною сорочкою та шкіряними туфлями.

 

Актор Сильвестр Сталлоне з дружиною. Фото: Reuters

 

Актор Сильвестр Сталлоне з дружиною. Фото: Reuters

Супроводжуючи чоловіка на заході, Флавін вибрала модну чорну мереживну сукню. Довершила лук парою сріблястих туфель на високих підборах та шикарним клатчем, а також прикрасами та м’яким гламурним макіяжем, який підкреслював її природну красу.

Сталлоне вже був головним героєм документального фільму від Netflix. Зірка франшизи про Рембо розповів, чи жалкує про щось у житті.

"Чи маю про що жалкувати? Так, авжеж. Що краще — жити ілюзією, що можеш стати великим? Або мати можливість для цього і потім її упустити? Зрозуміти, що припустився помилки? — говорить актор і порівнює своє життя зі швидкісним потягом. — Ось на що це схоже. Пронеслося як мить, і немає. Зніматися у кіно дуже дорого. Немає більше ні на що інше часу".

Нагадаємо, американський актор Сильвестр Сталлоне продає свій будинок.

Раніше стало відомо, що актор та режисер Сильвестр Сталлоне запросив відомого боксера у свій фільм.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз