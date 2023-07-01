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Сильвестр Сталлоне признался, есть ли ему о чем сожалеть после 50 лет успешной карьеры

1 июля 2023 16:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рембо: Сильвестр Сталлоне признался, есть ли ему о чем сожалеть после 50 лет успешной карьеры
Актер Сильвестр Сталлоне. Фото: instagram.com/officialslystallone/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Сильвестр Сталлоне стал главным героем документального фильма от Netflix. Звезда франшизы о Рембо рассказал, сожалеет ли о чем-нибудь в жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

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У 76-летнего актера хорошая семья и успешная 50-летняя карьера в кино. Но оказывается, Сильвестр не считает свое прошлое безоблачным.

"Есть ли о чем сожалеть? Да, конечно. Что лучше — жить иллюзией, что можешь стать великим? Или иметь возможность для этого и потом ее упустить? Понять, что допустил ошибку?, — говорит актер и сравнивает свою жизнь со скоростным поездом,вот на что это похоже. Пронеслось как мгновение, и нет. Сниматься в кино стоит очень дорого. Нет больше ни на что другое времени".

Кстати, другая звезда кино, актер Дольф Лундгрен дружит с Сильвестром Сталлоне многие годы и сыграл его оппонента в фильме "Рокки IV". У них всегда были хорошие отношения, но Дольф Лундгрен рассказал, как он чуть не поссорился со своим другом во время съемок фильма "Неудержимые".

"Он был очень жестким со мной в одной сцене из "Неудержимых", где он кричал на меня перед всей съемочной группой и заставил меня сделать около 20 дублей сцены. Это было что-то типа: "Моя бабушка могла бы сделать это лучше. Какого черта, что ты делаешь?". Знаете, в основном на глазах у всех. И в тот день там тоже была пресса, международная пресса", — заявил Дольф Лундгрен.

Лунгрен вспомнил, как после перерыва на обед он позвал жену, которой заявил, что может ударить Сильвестра Сталлоне.

Напомним, американский актер Сильвестр Сталлоне продает свой дом.

Ранее стало известно, что актер и режиссер Сильвестр Сталлоне пригласил знаменитого боксера в свой фильм.

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