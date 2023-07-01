Рембо: Сильвестр Сталлоне зізнався, чи є йому про що жалкувати після 50 років успішної кар'єри

Актор Сильвестр Сталлоне. Фото: instagram.com/officialslystallone/

Актор Сильвестр Сталлоне став головним героєм документального фільму від Netflix. Зірка франшизи про Рембо розповів, чи жалкує про щось у житті.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

У всього є ціна

76-річний актор має гарну родину та успішну 50-річну кар'єру у кіно. Та виявляється Сильвестр не вважає своє минуле безхмарним.

"Чи маю про що жалкувати? Так, авжеж. Що краще — жити ілюзією, що можеш стати великим? Або мати можливість для цього і потім її впустити? Зрозуміти, що припустився помилки?, — говорить актор і порівнює своє життя зі швидкісним потягом, — ось на що це схоже. Пронеслося як мить, і немає. Зніматися у кіно коштує дуже дорого. Немає більше ні на що інше часу".

До речі, інша зірка кіно, актор Дольф Лундгрен дружить зі Сильвестром Сталлоне багато років та зіграв його опонента у фільмі "Роккі IV". В них завжди були добрі стосунки, але Дольф Лундгрен розповів, як він мало не посварився зі своїм другом під час зйомок фільму "Нестримні".

"Він був дуже жорстким зі мною в одній сцені з "Нестримних", де він кричав на мене перед усією знімальною групою і змусив мене зробити близько 20 дублів сцени. Це було щось типу: "Моя бабуся могла б зробити це краще. Якого біса, що ти робиш?" Знаєте, в основному на очах у всіх. І того дня там також була преса, міжнародна преса", – заявив Дольф Лундгрен.

Лунгрен згадав, як після перерви на обід він покликав дружину, якій заявив, що може вдарити Сільвестра Сталлоне.

Нагадаємо, американський актор Сильвестр Сталлоне продає свій будинок.

Раніше стало відомо, що актор та режисер Сильвестр Сталлоне запросив відомого боксера у свій фільм.