Анна Саливанчук заявила о серьезном заболевании – что постигло ее семью

Украинская актриса Анна Саливанчук во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и звезда "Квартала 95" Анна Саливанчук поделилась неприятными новостями. Популярная телезвезда заявила, что вся ее семья серьезно заболела и начала пить антибиотики, чтобы вылечить различные заболевания.

Об этом Анна Саливанчук сообщила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Как утверждает украинская актриса, ее сын Никита, которому только два года, заболел ангиной, а семилетний Глеб страдает отитом. Что касается самой украинской актрисы и звезды телевидения, то она тоже страдает ангиной.

Анна Саливанчук отметила, что вся ее семья страдает от общего инфекционного заболевания, которое имеет негативные последствия. Актриса призналась, что ее кожа покрылась сыпью. Сначала она думала, что ее просто укусило какое-то насекомое, но врач сказал, что это не так.

Скриншот со Stories Анны Саливанчук. Фото: Instagram

По словам врача, она с сыновьями заболела пиодермией из-за осложнений ангины.

Также украинская актриса заявила, что ее детям нужно начать пить антибиотики, потому что ее организм смог сам побороть сыпь. Анна Саливанчук призналась, что заболевание сильно истощило ее семью, ведь они выглядят очень уставшими, постоянно хотят спать и не хотят есть.

Скриншот из Stories Анны Саливанчук. Фото: Instagram

Подписчики украинской актрисы поддержали ее и пожелали как можно скорее поправиться.

Стоит отметить, что украинская актриса болеет уже не первый раз, в последнее время ее семья довольно часто сталкивается с такими проблемами. Но Анна Саливанчук верит, что сыновья ее быстро преодолеют заболевание.

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