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Сім'ю акторки Ганни Саліванчук спіткала серйозна проблема: навіть дітей "зачепило"

3 травня 2023 11:38
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ганна Саліванчук заявила про серйозне захворювання – що спіткало її сім'ю
Українська акторка Ганна Саліванчук під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська акторка та зірка "Кварталу 95" Ганна Саліванчук поділилася неприємними новинами. Популярна телезірка заявила, що вся її сім’я серйозно захворіла та зараз почала пити антибіотики, щоб вилікувати різні захворювання.

Про це Ганна Саліванчук повідомила у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Як стверджує українська акторка, її син Микита, якому тільки два роки, захворів на ангіну, а семирічний Гліб страждає від отиту. Що стосується самої української акторки та зірки телебачення, то вона також страждає від ангіни.

Ганна Саліванчук зазначила, що вся її сім’я страждає від спільного інфекційного захворювання, яке має негативні наслідки. Акторка зізналася, що її шкіра вкрилася висипами. Спочатку вона думала, що її просто вкусила якась комаха, але лікар сказав, що це не так.

Скріншот зі Stories Ганни Саліванчук
Скріншот зі Stories Ганни Саліванчук. Фото: Instagram

За словами лікаря, вона із синами захворіла на піодермію через ускладнення ангіни.

Також українська акторка заявила, що її дітям потрібно почати пити антибіотики, тому що її організм зміг сам побороти висипи. Ганна Саліванчук зізналася, що захворювання сильно виснажило її сім’ю, адже вони виглядають дуже втомленими, постійно хочуть спати та не хочуть їсти.

Скріншот зі Stories Ганни Саліванчук
Скріншот зі Stories Ганни Саліванчук. Фото: Instagram

Підписники української акторки підтримали її та побажали якнайшвидше одужати.

Варто зазначити, що українська акторка хворює вже не вперше, останнім часов її сім’я досить часто стикається з такими проблемами. Але Ганна Саліванчук вірить, що сини її швидко подолають захворювання.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ганна Саліванчук згадала, як пережила масований обстріл Києва.

Раніше ми розповідали, що відома акторка Ганна Саліванчук влаштувала серйозний скандал на борту літака.

Також ми повідомляли про те, що телезірка Ганна Саліванчук поділилася відвертими фотографіями з ванни.

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