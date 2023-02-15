Анна Саліванчук вийшла на зв'язок після операції — як себе почуває акторка

Акторка Анна Саліванчук перенесла операцію

Напередодні акторка Анна Саліванчук пішла забирати сина зі школи, підковзнулася та вдарилася обличчям об сходинку. В неї діагностували струс мозку, перелом носа. День всіх закоханих зірка провела в лікарні, де їй зробили операцію.

У своїх Instastories Саліванчук розповіла про своє самопочуття.

Деталі

Зірка фільму "Свінгери" та дружина продюсера "Кварталу 95" Олександра Божкова розповіла, що окрім пошкодження носа є й інші проблеми — лікар побачив у голові два затемнення. Яку саме операцію зробили Саліванчук не розповіла.

Акторка зазначила, що кілька днів їй доведеться бути вдома та вести малорухливий спосіб життя.

"Обіцяла лікарям лежати. Хоча б три дні буду намагатися лежати. Бо в носі три турунди, які тримають кістку, щоб правильно зрослася. Тому треба лежати", — розповіла 37-річна акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева-консорт Камілла отримала позитивний тест на COVID-19. Також ми писали, що канадська співачка Селін Діон зізналась, що в неї діагностували невиліковну хворобу.