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Зірка "Кварталу 95" вийшла на зв'язок після операції: як зараз виглядає акторка

15 лютого 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Анна Саліванчук вийшла на зв'язок після операції — як себе почуває акторка
Акторка Анна Саліванчук перенесла операцію
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні акторка Анна Саліванчук пішла забирати сина зі школи, підковзнулася та вдарилася обличчям об сходинку. В неї діагностували струс мозку, перелом носа. День всіх закоханих зірка провела в лікарні, де їй зробили операцію.

У своїх Instastories Саліванчук розповіла про своє самопочуття.

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Деталі 

Зірка фільму "Свінгери" та дружина продюсера "Кварталу 95" Олександра Божкова розповіла, що окрім пошкодження носа є й інші проблеми — лікар побачив у голові два затемнення. Яку саме операцію зробили Саліванчук не розповіла. 

Акторка зазначила, що кілька днів їй доведеться бути вдома та вести малорухливий спосіб життя. 

"Обіцяла лікарям лежати. Хоча б три дні буду намагатися лежати. Бо в носі три турунди, які тримають кістку, щоб правильно зрослася. Тому треба лежати", — розповіла 37-річна акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева-консорт Камілла отримала позитивний тест на COVID-19. Також ми писали, що канадська співачка Селін Діон зізналась, що в неї діагностували невиліковну хворобу.

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