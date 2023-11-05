Скандал вокруг сериала "Корона" — стали известны детали последнего сезона

Постер к сериалу "Корона". Фото: litres

Спустя семь лет после дебюта, сериал "Корона" готовится представить шестой и последний сезон, который обещает быть переполненным драматическими событиями. Этот сериал Netflix, который завоевал внимание и преданность как поклонников монархии, так и скептиков, вновь погружает зрителя в эпоху правления недавно ушедшей из жизни Королевы Елизаветы II и истории Британской королевской семьи.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

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Детали шестого сезона сериала "Корона"

В предыдущем, пятом сезоне зрители столкнулись с одним из наиболее тёмных периодов в жизни монархии, включая кризисный год королевы, скандальный развод Принца Чарльза и Принцессы Дианы, преследовавшее их скандальное интервью в передаче BBC Panorama и подробности о личной жизни Принца Филиппа и Пенни Брабурн. Сезон представил зрителям обновлённый состав исполнителей, который вернется в финальном сезоне, намеченном к выходу 16 ноября: Имельда Стонтон в образе Королевы, Доминик Уэст в роли тогдашнего Принца Чарльза и Элизабет Дебики в роли Дианы.

В новых сериях появятся актёры Эд МакВей и Мэг Беллами, чьи персонажи расскажут о начале отношений Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также Лютер Форд, который предстанет в роли взрослого Принца Гарри во второй половине сезона, которая появится на экранах в декабре. Кроме того, финальные серии отдадут дань уважения Королеве, вернув актеров предыдущих сезонов — Клэр Фой и Оливии Колман.

Трагическая гибель принцессы Дианы

Заключительный сезон также сосредоточится на трагической кончине Принцессы Дианы и на свадьбе Чарльза с Камиллой. Сериал вызвал множество дебатов среди зрителей относительно исторической точности изложенных фактов и того, действительно ли королевская семья стала свидетельницей описанных событий.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос подтвердил в интервью для журнала Variety, что Принц Гарри не принимал участие в разработке сюжетных линий сериала, несмотря на его соглашение с платформой о создании документального проекта вместе с супругой Меган. Сарандос отметил, что компания делает чёткое разграничение в этом вопросе по понятным причинам.

Недовольство принца Чарльза

Несмотря на обещания создателей сериала "Корона" сохранять конфиденциальность содержания шоу, издание The Sun распространило информацию, что предстоящие серии выдвинут теорию о том, что смерть принцессы была результатом "заговора элиты", в который был вовлечен владелец Harrods Мохамед Аль-Файед, роль которого исполнит актер по имени Салим.

Сообщается, что персонаж Доу высказывает предположение о том, что казнь члена королевской семьи была совершена с целью предотвратить ее брак с его сыном Доди. Источник из Netflix, который приводит The Sun, предполагает, что эти сюжетные повороты могут вызвать недовольство у Принца Уэльса, учитывая его реакцию на предыдущие эпизоды "Короны", где упоминалась его мать.

Напомним, что стриминговая платформа Netflix опубликовала первые кадры из шестого и последнего сезона сериала "Корона" о жизни британской королевской семьи. Принцессу Диану вновь сыграет Элизабет Дебики, а принца Чарльза — Доминик Вест.