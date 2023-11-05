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Скандал навколо серіалу "Корона" — стали відомі деталі останнього сезону

5 листопада 2023 20:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скандал навколо серіалу "Корона" — стали відомі деталі останнього сезону
Постер до серіалу "Корона". Фото: litres
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Через сім років після дебюту серіал "Корона" готується представити шостий та останній сезон, який обіцяє бути переповненим драматичними подіями. Цей серіал Netflix, який завоював увагу і відданість як шанувальників монархії, так і скептиків, знову занурює глядача в епоху правління Королеви Єлизавети II, що недавно пішла з життя, та історії Британської королівської родини.

Про це повідомляє mirror.co.uk

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Деталі шостого сезону серіалу "Корона"

У попередньому, п'ятому сезоні глядачі зіткнулися з одним з найтемніших періодів у житті монархії, включаючи кризовий рік королеви, скандальне розлучення Принца Чарльза і Принцеси Діани, яке переслідувало їх скандальне інтерв'ю у передачі BBC Panorama та подробиці про особисте життя Принца Філіппа. Сезон представив глядачам оновлений склад виконавців, який повернеться у фінальному сезоні, наміченому до виходу 16 листопада: Імельда Стонтон в образі Королеви, Домінік Вест у ролі тодішнього Принца Чарльза та Елізабет Дебікі у ролі Діани.

У нових серіях з'являться актори Ед МакВей та Мег Белламі, чиї персонажі розкажуть про початок стосунків Принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також Лютер Форд, який постане в ролі дорослого Принца Гаррі у другій половині сезону, яка з'явиться на екранах у грудні. Крім того, фінальні серії віддадуть шану Королеві, повернувши акторів попередніх сезонів — Клер Фой та Олівії Колман.

Трагічна загибель принцеси Діани

Заключний сезон також зосередиться на трагічній смерті Принцеси Діани та на весіллі Чарльза з Каміллою. Серіал викликав безліч дебатів серед глядачів щодо історичної точності викладених фактів і того, чи справді королівська родина стала свідком описаних подій.

Генеральний директор Netflix Тед Сарандос підтвердив в інтерв'ю для журналу Variety, що Принц Гаррі не брав участі у розробці сюжетних ліній серіалу, незважаючи на його угоду з платформою про створення документального проекту разом із дружиною Меган. Сарандос зазначив, що компанія робить чітке розмежування у цьому питанні зі зрозумілих причин.

Невдоволення принца Чарльза

Попри обіцянки творців серіалу "Корона" зберігати конфіденційність змісту шоу, видання The Sun поширило інформацію, що майбутні серії висунуть теорію про те, що смерть принцеси була результатом "змови еліти", до якої був залучений власник Harrods Мохамед Аль-Файєд, роль якого виконає актор, на ім'я Салім.

Повідомляється, що персонаж Доу висловлює припущення про те, що страту члена королівської родини було скоєно з метою запобігти її шлюбу з його сином Доді. Джерело з Netflix, яке наводить The Sun, передбачає, що ці сюжетні повороти можуть викликати невдоволення у Принца Уельса з огляду на його реакцію на попередні епізоди "Корони", де згадувалася його мати.

Нагадаємо, що стрімінгова платформа Netflix опублікувала перші кадри з шостого та останнього сезону серіалу "Корона" про життя британської королівської родини . Принцесу Діану знову зіграє Елізабет Дебікі, а принца Чарльза - Домінік Вест.

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