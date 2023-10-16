Netflix показал членов королевской семьи в последнем сезоне сериала "Корона": фото

Кадр из нового сезона сериала "Корона". Фото: Instagram/netflix

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первые кадры из шестого и последнего сезона сериала "Корона" о жизни британской королевской семьи. Принцессу Диану вновь сыграет Элизабет Дебики, а принца Чарльза — Доминик Вест.

Фотографии появились в соцсетях Netflix.

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Последний сезон сериала "Корона"

В эпизодах будут освещены последние дни жизни принцессы и ее трагический уход из жизни в ДТП в Париже (Франция). Последний сезон выйдет в двух частях. В первой, релиз которой состоится 16 ноября, рассказывают о романе принцессы Дианы и сыне египетского миллиардера, кинопродюсера Доди Аль-Файеда и их гибели в автокатастрофе.

Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы и Халид Абдалла в образе кинопродюсера Доди Аль-Файеда. Фото: Instagram/netflix

Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы. Фото: Instagram/netflix

Во второй части, которая выйдет 14 декабря, покажут, как эта трагедия повлияла на принцев Уильяма и Гарри и начало новой эпохи для королевской семьи. Из-за хронологического разрыва в рассказе роли сыновей принцессы Дианы и нынешнего короля Чарльза III сыграют разные актеры.

Доминик Уэст в роли принца Чарльза, Руфус Кампа в роли принца Уильяма, Флинн Эдвардс — в роли принца Гарри. Фото: Instagram/netflix

Актриса Имельда Стонтон в роли Елизаветы II. Фото: Instagram/netflix

Во взрослом кастинге изменений нет: Имельда Стонтон останется экранной королевой Елизаветой II. Доди Аль-Файеда сыграет Халид Абдалла. Всего в шестом сезоне будет 10 эпизодов.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix снимет сериал об одном из президентов США: это станет заменой шоу "Корона". Также мы рассказывали, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма планирует запуск собственного реалити-шоу.