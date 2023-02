Аферистка-россиянка Анна Делви стала лицом кампании бренда Alexander Wang

Осенью прошлого года российская мошенница Анна Делви, о которой Netflix снял сериал, вышла из тюрьмы в США. Сейчас она остается под домашним арестом, на ее ноге всегда есть электронный браслет и присутствуют определенные ограничения. Впрочем, это не мешает ей зарабатывать деньги.

Делви стала лицом рекламной компании известного бренда Alexander Wang, опубликовавшего видео с аферисткой в своем Tik Tok.

Подробности

Мошенница присоединилась к рекламной кампании The Cupid Doors. На видео Анна Делви с электронным браслетом на ноге приглашает отпраздновать День праздника Валентина во флагманском бутике бренда в Нью-Йорке (США).

У посетителей будет возможность выиграть инкрустированный кристаллами клатч в форме сердца, цена которого в официальном интернет-магазине составляет 1995 долларов. Владельцем сумки станет тот, кто сможет подобрать ключ к прозрачному кейсу, в котором она закрыта. If she can. So can you — именно такой девиз акции ("Если она может, сможешь и ты").

Впрочем, чего не сможет Делви, так это присоединиться к мероприятию. Ей запрещено покидать апартаменты. В которой и сняли видео.

Чем известна мошенница

В 2013 году россиянка Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк. Там она попала в светское богемное общество под вымышленными именем Анна Делви. Мошенница притворялась богатой наследницей из Германии. В 2017 году Сорокина была арестована по шести обвинениям. Пострадавшими стали ее богатые нью-йоркские деловые знакомые и несколько отелей. По данным прокуратуры Манхеттенского округа, сумма кражи составила около 275 тысяч долларов.

В 2019 году девушка попала в тюрьму по обвинениям в воровстве в особо крупных размерах и мошенничестве. Сорокина выплатила потерпевшим компенсацию с гонорара в 300 тысяч долларов от компании Netflix за использование своей истории для съемок сериала "Выдуманная Анна".

После освобождения из тюрьмы Делфи под домашним арестом из-за просроченной американской визы. И будет оставаться под ним до приговора суда и возможной депортации.

Напомним, ранее мы писали, что американская модель Памела Андерсон со взрослыми сыновьями посетила премьеру откровенной документалки о себе от Netflix. Также мы рассказывали, что звезду сериала "Уэнздей", канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняют в изнасиловании и притязаниях.