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Скандальная актриса Лиза Василенко разошлась с российским рэпером Моргенштерном, — росСМИ

29 октября 2023 16:25
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Скандальная актриса Лиза Василенко разошлась с российским рэпером Моргенштерном, — росСМИ
Лиза Василенко и Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Скандальная блоггер, звезда сериала "Школа" Лиза Василенко разошлась с российским рэпером Моргенштерном, с которым была вместе полгода.

Об этом рэпер якобы признался в пока не вышедшем интервью Ксении Собчак, об этом пишут российские СМИ.

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Первая и безумная любовь

До полномасштабного вторжения украинская актриса Лиза Василенко жила в России. Более того, в одном из интервью девушка рассказывала, что ей не нравится Украина и обзывала критиковавших ее украинцев.

Однако после 24 февраля 2022 года девушка извинилась за свои слова и уехала из России в Европу.

 

Из РФ уехал и рэпер Моргенштерн, ведь выступил против кровавой политики Путина. Он даже записал антивоенный трек, после которого его признали иноагентом. Сейчас Алишер (это имя рэпера) не говорит о войне.

Об отношениях актрисы и рэпера стало известно в мае этого года. Полгода своих отношений они путешествовали по миру и наслаждались компанией друг друга. Однако, очевидно, что-то пошло не так.

 

В интервью Ксении Собчак, которое выйдет позже, Моргенштерн признался, что они разошлись.

Он не вдавался в подробности, но отметил, что Василенко была его "первой и безумной" любовью. Алишер рассказал, что их роман был как в кино, с бабочками в животе и так далее.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники предполагают, что пара разошлась из-за измены рэпера, ведь именно это стало причиной его развода с экс-женой Диларой.

О том, что закончила отношения, именно Лиза свидетельствует и то, что она удалила все совместимые фото из своих соцсетей.

Напомним, звезда сериала "Школа" показала откровенную фотосессию: уже не такая скромная.

Также мы писали, что из-за Собчака Моргенштерн не может вернуться домой.

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