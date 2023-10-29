Скандальная актриса Лиза Василенко разошлась с российским рэпером Моргенштерном, — росСМИ

Лиза Василенко и Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальная блоггер, звезда сериала "Школа" Лиза Василенко разошлась с российским рэпером Моргенштерном, с которым была вместе полгода.

Об этом рэпер якобы признался в пока не вышедшем интервью Ксении Собчак, об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Первая и безумная любовь

До полномасштабного вторжения украинская актриса Лиза Василенко жила в России. Более того, в одном из интервью девушка рассказывала, что ей не нравится Украина и обзывала критиковавших ее украинцев.

Однако после 24 февраля 2022 года девушка извинилась за свои слова и уехала из России в Европу.

Из РФ уехал и рэпер Моргенштерн, ведь выступил против кровавой политики Путина. Он даже записал антивоенный трек, после которого его признали иноагентом. Сейчас Алишер (это имя рэпера) не говорит о войне.

Об отношениях актрисы и рэпера стало известно в мае этого года. Полгода своих отношений они путешествовали по миру и наслаждались компанией друг друга. Однако, очевидно, что-то пошло не так.

В интервью Ксении Собчак, которое выйдет позже, Моргенштерн признался, что они разошлись.

Он не вдавался в подробности, но отметил, что Василенко была его "первой и безумной" любовью. Алишер рассказал, что их роман был как в кино, с бабочками в животе и так далее.

Поклонники предполагают, что пара разошлась из-за измены рэпера, ведь именно это стало причиной его развода с экс-женой Диларой.

О том, что закончила отношения, именно Лиза свидетельствует и то, что она удалила все совместимые фото из своих соцсетей.

Напомним, звезда сериала "Школа" показала откровенную фотосессию: уже не такая скромная.

Также мы писали, что из-за Собчака Моргенштерн не может вернуться домой.