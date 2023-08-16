Зірка серіалу Школа Ліза Василенко показала відверті фото – вона вже не та

Актори українського серіалу "Школа". Фото: ТСН

Молода українська акторка, модель, блогерка та зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко показала себе зі скандальним російським репером Моргенштерном. Відома телезірка показала відверті фотографії, де вона позувала зі своїм хлопцем.

Відповідні фотографії Ліза Василенко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська акторка поділилася фотографіями, де вона показує себе у всій красі разом зі своїм хлопцем. На одному фото можна побачити, як Ліза тримає в руці цигарку, на іншому — як вона лежить на пляжі у купальнику, а її хлопець лежить на ній.

Публікація Лізи Василенко з Моргенштерном. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Лізи Василенко з Моргенштерном. Фото: скриншот з Instagram

Також телезірка показала, як вона святкувала день народження, та поділилася кадрами, де вона влаштувала сюрприз Моргенштерну.

Публікація Лізи Василенко з Моргенштерном. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Лізи Василенко з Моргенштерном. Фото: скриншот з Instagram

"Чудова добірка", — коротко підписала ряд своїх фотографій та відеороликів молода українська акторка Ліза Василенко.

Після публікації цих фото та відео серед підписників акторки та користувачів мережі почало з’являтися багато різних коментарів. Люди почали висловлюватися на адресу Лізи Василенко та її хлопця, залишаючи коментарі під публікацією.

Війна йде...... Якщо ти не забула... А ти з кац*пом, сором

Лізонько, а донати на ЗСУ будуть спільні з Моргеном? У нас у країні війна, не забувай, звідки ти родом!

Всі заслуговують на щастя, і я рада, що Алішер нарешті знайшов себе… і кохання! Як же тепер блищать його очі

Кожен гідний бути щасливим у цьому світі! Ви прекрасна та щира пара. Відчуваєтесь відразу за вашим вайбом, надихаєте

Коментарі зі сторінки Лізи Василенко. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лізи Василенко. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лізи Василенко. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лізи Василенко. Фото: скриншот з Instagram

Життя в Росії

Зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко народилася у Дніпрі, але одного разу вона заявила, що їй краще жити в Росії, адже там умови краще, ніж в Україні. Після цього її стали критикувати, а останнім часом вона взагалі не показує, де вона живе. Свої фото та відео вона демонструє з різних країн.

Українська акторка Ліза Василенко у Дубаї. Фото: instagram.com/p/Cr58Jg1oNOW/?img_index=1

Українська акторка Ліза Василенко у Барселоні. Фото: instagram.com/p/CqA5YgQjyaL/?img_index=1

Зараз вона зустрічається з російським репером Моргенштерном, з яким активно ділиться різними спільними фото та відео.

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