Блогер Таня Пренткович показала новорожденную дочь

Блогеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский с новорожденной дочкой. Фото: Instagram/Таня Пренткович

Украинские блогеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский снова стали родителями. У пары родился второй ребенок.

Об этом Таня Пренткович сообщила на своей странице в Instagram в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Пренткович показала фото новорожденной дочери

Блогер отметила, что роды прошли хорошо. Пренткович добавила, что сейчас наслаждается материнством.

"Это были фантастические легкие роды. Соберусь с мыслями и все расскажу, а пока наслаждаюсь этой девочкой", — написала женщина.

Сториз Тани Пренткович. Фото: скриншот

Как сообщила блогер, девочка родилась 12 марта. Вес новорожденного ребенка — 3850 г, а рост — 51,5 см.

"Счастье наше", — написала Пренткович.

Сториз блогера Тани Пренткович. Фото: скриншот

Блогер Таня Пренткович с новорожденной дочкой. Фото: Instagram/Таня Пренткович

Дочь Тани Пренткович. Фото: Instagram/Таня Пренткович

Новорожденная дочь Тани Пренткович. Фото: Instagram/Таня Пренткович

Добавим, что для блогера дочь стала третьим ребенком. От первого мужа Таня воспитывает восьмилетнего сына Ивана. В браке с Гонковским Пренткович родила сына Адама, которому сейчас два года. Дочь стала вторым общим ребенком блогеров.

Таня Пренткович и Андрей Гонковский с дочкой. Фото: Instagram/Таня Пренткович

Напомним, ведущий Андрей Черновол и его жена Алена также поделилась счастливой вестью. Супруги ждут пополнения в семье.

Также недавно американский миллиардер Илон Маск снова стал отцом. У него родился 14-й ребенок.