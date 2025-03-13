Блогер Таня Пренткович показала новорожденную дочь

Скандальный блогер Пренткович в третий раз стала мамой — фото
Украинские блогеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский снова стали родителями. У пары родился второй ребенок.
Об этом Таня Пренткович сообщила на своей странице в Instagram в четверг, 13 марта.
Пренткович показала фото новорожденной дочери
Блогер отметила, что роды прошли хорошо. Пренткович добавила, что сейчас наслаждается материнством.
"Это были фантастические легкие роды. Соберусь с мыслями и все расскажу, а пока наслаждаюсь этой девочкой", — написала женщина.
Как сообщила блогер, девочка родилась 12 марта. Вес новорожденного ребенка — 3850 г, а рост — 51,5 см.
"Счастье наше", — написала Пренткович.
Добавим, что для блогера дочь стала третьим ребенком. От первого мужа Таня воспитывает восьмилетнего сына Ивана. В браке с Гонковским Пренткович родила сына Адама, которому сейчас два года. Дочь стала вторым общим ребенком блогеров.
Напомним, ведущий Андрей Черновол и его жена Алена также поделилась счастливой вестью. Супруги ждут пополнения в семье.
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