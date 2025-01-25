Андрій Чорновол стане батьком втретє - фото

Андрій Чорновол з дружиною. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Ведучий Андрій Чорновол та його дружина Альона поділилася щасливою звісткою. Зовсім скоро у подружжя очікує на поповнення в родині.

Радісну новину пара оголосила в Instagram.

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Тривалий час ведучий та його обраниця приховували вагітність, однак нарешті наважилися розповісти про це фанам. На останніх місяцях вагітності пара влаштувала фотосесію, на якій Альона показала вже чималий животик.

Андрій Чорновол та його дружина. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Для фотосесії Альона та Андрій обрали парні total black образи. Дружина шоумена у чорному лонзі без білизни продемонструвала оголений животик.

Андрій та Альона Чорноволи. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Андрій Чорновол з вагітною дружиною. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Поки що Чорновол та його дружина не розкривають усіх подробиці вагітності, однак у підписі до фото пара зазначила, що вони очікують на появу малюка навесні.

"1+1=5. Така в нас математика. Велика родина. Дуже скоро... Так сильно на весну ми ще ніколи не чекали", — написали під фото щасливі батьки.

Андрій Чорновол та його вагітна дружина. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

У коментарях Андрія та Альону вже привітали шанувальники та зіркові колеги.

"Вітаю вас від щирого серця".

"Це фантастично-чудова новина".

"Мої найкращі побажання та привітання".

Малюк стане третьою дитиною подружжя. Андрій та Альона вже виховують двох синів — дворічного Айдена та 13-річного Адріана.

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