Андрій Чорновол стане батьком втретє - фото

Відомий український ведучий втретє стане батьком
Ведучий Андрій Чорновол та його дружина Альона поділилася щасливою звісткою. Зовсім скоро у подружжя очікує на поповнення в родині.
Радісну новину пара оголосила в Instagram.
Андрій Чорновол втретє стане батьком
Тривалий час ведучий та його обраниця приховували вагітність, однак нарешті наважилися розповісти про це фанам. На останніх місяцях вагітності пара влаштувала фотосесію, на якій Альона показала вже чималий животик.
Для фотосесії Альона та Андрій обрали парні total black образи. Дружина шоумена у чорному лонзі без білизни продемонструвала оголений животик.
Поки що Чорновол та його дружина не розкривають усіх подробиці вагітності, однак у підписі до фото пара зазначила, що вони очікують на появу малюка навесні.
"1+1=5. Така в нас математика. Велика родина. Дуже скоро... Так сильно на весну ми ще ніколи не чекали", — написали під фото щасливі батьки.
У коментарях Андрія та Альону вже привітали шанувальники та зіркові колеги.
"Вітаю вас від щирого серця".
"Це фантастично-чудова новина".
"Мої найкращі побажання та привітання".
Малюк стане третьою дитиною подружжя. Андрій та Альона вже виховують двох синів — дворічного Айдена та 13-річного Адріана.
Раніше Джамала замилувала сімейними фото з чоловіком та трьома синами. Також Віталій Козловський ніжно привітав дружину з днем народження.
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