Блогерка Таня Пренткович показала новонароджену донечку

Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою — фото
Українські блогери Таня Пренткович та Андрій Гонковський знову стали батьками. У пари народилась друга дитина.
Про це Таня Пренткович повідомила на своїй сторінці в Instagram у четвер, 13 березня.
Пренткович показала фото новонародженої донечки
Блогерка зазначила, що пологи пройшли добре. Пренткович додала, що зараз насолоджується материнством.
"Це були фантастичні легкі пологи. Зберусь з думками і все розповім, а поки насолоджуюсь цією дівчинкою", — написала жінка.
Як повідомила блогерка, дівчинка народилась 12 березня. Вага новонародженої дитини — 3850 г, а ріст — 51,5 см.
"Щастя наше", — написала Пренткович.
Додамо, що для блогерки дочка стала третьою дитиною. Від першого чоловіка Таня виховує восьмирічного сина Івана. У шлюбі з Гонковським Пренткович народила сина Адама, якому наразі два роки. Дочка стала другою спільною дитиною блогерів.
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