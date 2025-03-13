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Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою — фото

13 березня 2025 19:56
Ольга Антоновська - редактор
Блогерка Таня Пренткович показала новонароджену донечку
Блогери Таня Пренткович та Андрій Гонковський з новонародженою донькою. Фото: Instagram/Таня Пренткович
Ольга Антоновська - редактор

Українські блогери Таня Пренткович та Андрій Гонковський знову стали батьками. У пари народилась друга дитина.

Про це Таня Пренткович повідомила на своїй сторінці в Instagram у четвер, 13 березня.

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Блогерка зазначила, що пологи пройшли добре. Пренткович додала, що зараз насолоджується материнством.

"Це були фантастичні легкі пологи. Зберусь з думками і все розповім, а поки насолоджуюсь цією дівчинкою", — написала жінка.

Таня Пренткович втретє народила
Сториз Тані Пренткович. Фото: скриншот

Як повідомила блогерка, дівчинка народилась 12 березня. Вага новонародженої дитини — 3850 г, а ріст — 51,5 см.

"Щастя наше", — написала Пренткович.

Таня Пренткович втретє народила
Сториз блогерки Тані Пренткович. Фото: скриншот
Таня Пренткович втретє народила
Блогерка Таня Пренткович з новонародженою донечкою. Фото: Instagram/Таня Пренткович
Як виглядає новонароджена донька Тані Пренткович
Донька Тані Пренткович. Фото: Instagram/Таня Пренткович
Таня Пренткович втретє народила
Новонароджена донька Тані Пренткович. Фото: Instagram/Таня Пренткович

Додамо, що для блогерки дочка стала третьою дитиною. Від першого чоловіка Таня виховує восьмирічного сина Івана. У шлюбі з Гонковським Пренткович народила сина Адама, якому наразі два роки. Дочка стала другою спільною дитиною блогерів.

Таня Пренткович втретє народила
Таня Пренткович та Андрій Гонковський з донькою. Фото: Instagram/Таня Пренткович

Нагадаємо, ведучий Андрій Чорновол та його дружина Альона також поділилася щасливою звісткою. Подружжя чекає на поповнення в родині.

Також нещодавно американський мільярдер Ілон Маск знову став батьком. В нього народилася 14-та дитина.

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