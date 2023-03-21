Позитив: большое интервью про жизнь и дружбу

Рэпер Позитив (POSITIFF, Алексей Завгородний)

С начала полномасштабной войны рэпер Позитив (POSITIFF, Алексей Завгородний), также известный как бывший участник группы "Время и Стекло", выпустил несколько украиноязычных композиций. Одну из них, а именно "Шлях до перемоги" вместе с певицами Олей Поляковой и Анной Тринчер.

В новом интервью YouTube-каналу "Розмова" Алексей рассказал некоторые подробности своей жизни.

Расходы в месяц

Как и большинство коллег по шоу-бизнесу, Позитив почти полностью потерял свой заработок. Некоторое время рэпер жил в студии, сейчас маленькими шагами продолжает ремонт в своем доме. Из-за финансовых проблем Алексею пришлось продать автомобиль.

"Доходы снизились где-то на процентов 90-80. У меня было несколько интеграций, даже не в своих соцсетях, для айтишников, потом продал машину, потом есть родственники и помогавшие друзья и монетизация. Я не хожу уже по ресторанам. Мне комфортно, я не завишу от роскошного образа жизни", — признался Завгородний.

Почти все отложенные деньги рэпер потратил в начале полномасштабной войны. Сейчас Позитив тратит меньше тысячи долларов в месяц.

"Накопления немного остались, но многое я потерял в начале, когда донатил и все остальное. Когда жил на западе Украины, мне приходилось снимать дом, в котором жили мы все. Сейчас я живу примерно на 500 долларов в месяц. Сложно, этого не хватает, но нужно что-то думать", — рассказал рэпер.

О дружбе с Потапом

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) много лет продюсировал Позитив, еще задолго до создания группы "Время и Стекло". Он был для Завгороднего не только наставником в шоу-бизнесе, но и другом. Впрочем, отношения между ними изменились за последнее время.

"Сложно сказать, близки ли мы друзья. Не хочется изменить свое мнение. Хочется верить в лучшее, что остаемся, но точно скажу, что очень редко общаемся. По ощущениям, не такие мы друзья, как были тогда... Дружба пошатнулась. Связано это с расстоянием, видимо. Работы нет. Многое изменилось морально, немного разошлись дороги. Грандиозные планы, которые были до вторжения, просто стерлись. Может, они еще и появятся", — признался Позитив.

Отметим, что более полугода после начала полномасштабной войны Потап жил в Испании. В Украину он вернулся, чтобы взять участие в съемках в финале двенадцатого сезона проекта "Голос країни", в котором является тренером.

О военкомате

В начале полномасштабной войны Позитив пришел в военкомат, отстоял в очереди, но ему сказали идти заниматься делами на "культурном фронте". Завгородний стоит на учете и ждет звонка. Попасть в ряды ВСУ его не пугает.

Рэпер вспомнил, что еще до полномасштабной войны учился стрелять ради развлечения, но уверен, что после призыва его отправят на учебу, а не сразу на фронт.

"Я точно знаю, что никого не отправляют неготовым, никого не отправляют сразу туда. Например, мой кум, как бы ни хотел, все равно четыре недели занимался, был на полигонах. То есть неготовых, таких как мы, не отправляют. Все равно будут обучение. Это даже интересно", — рассказал Позитив.

О личной жизни

В апреле 2021 года Алексей Завгородний расстался с дизайнером Анной Андрийчук. Пара вместе была 15 лет, из них восемь — в браке. Еще в конце прошлого года Позитив признался, что он не одинок и находится в отношениях с девушкой, тоже работающей в шоу-бизнесе. Впрочем, рассекречивать личность любимой рэпер не собирается.

Ширятся сплетни, что Позитив встречается со своей партнершей по телевизионном шоу "Танцы со звездами" Юлией Сахневич. Интервьюер напрямую спросил у Алексея, действительно ли это так. Впрочем, Позитив не стал отвечать и попросил продолжить интервью дальше. Что дало поклонникам почву для дальнейших обсуждений.

Напомним, ранее мы писали, что певица Мишель Андраде ответила на слухи о романе с Позитивом. Также мы рассказывали, что Анна Тринчер и Позитив представили клип на песню "Який ти козак".