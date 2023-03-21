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Скільки витрачає на місяць та чи дружить з Потапом: все найцікавіше з інтерв'ю Позитива

21 березня 2023 19:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Позитив: велике інтерв'ю про життя та дружбу
Репер Позитив (POSITIFF, Олексій Завгородній)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Від початку повномасштабної війни репер Позитив (POSITIFF, Олексій Завгородній), який також відомий як ексучасник гурту "Время и Стекло", випустив кілька україномовних композицій. Одну з них, а саме "Шлях до перемоги", разом зі співачками Олею Поляковою та Анною Трінчер. 

У новому інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова" Олексій розповів деякі подробиці свого життя. 

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Витрати на місяць 

Як і більшість колег по шоу-бізнесу, Позитив майже повністю втратив свій заробіток. Деякий час репер жив у студії, зараз маленькими кроками продовжує ремонт у своєму будинку. Через фінансові проблеми Олексію довелося продати автомобіль.

"Доходи знизилися десь на відсотків 90-80. У мене було декілька інтеграцій, навіть не у своїх соцмережах, для айтішників, потім продав машину, потім є родичі і друзі, які допомагали, і монетизація. Я не ходжу вже по ресторанах. Мені комфортно, я не залежу від розкішного способу життя", — зізнався Завгородній. 

Майже усі відкладені гроші репер витратив на початку повномасштабної війни. Зараз Позитив  витрачає менше тисячі доларів на місяць.

"Накопичення трішки залишилися, але багато я втратив на початку, коли донатив і все інше. Коли жив на заході України, мені доводилося знімати дім, у якому жили ми всі. Зараз я живу приблизно на 500 доларів у місяць. Складно, цього не вистачає, але треба щось думати", — розповів репер.

Про дружбу з Потапом 

Репер Потап (Олексій Потапенко) багато років продюсував Позитива, ще задовго до створення гурту "Время и Стекло". Він був для Завгороднього не тільки наставником у шоу-бізнесі, але й другом. Втім, стосунки між ними змінились за останній час. 

"Складно сказати, чи близькі ми друзі. Не хочеться змінити свою думку. Хочеться вірити в краще, що залишаємося, але точно скажу, що дуже рідко спілкуємося. За відчуттями не такі ми друзі, як були тоді... Дружба похитнулася. Пов'язано це з відстанню, мабуть. Роботи немає. Багато змінилося морально, трохи розійшлися дороги. Грандіозні плани, які були до вторгнення, просто стерлися. Може, вони ще й з'являться", — зізнався Позитив. 

Відзначимо, що понад пів року від початку повномасштабної війни Потап жив в Іспанії. До України він повернувся, аби взяти у зйомках фіналу дванадцятого сезону проєкту "Голос країни", в якому є тренером. 

Про військкомат 

На початку повномасштабної війни Позитив прийшов до військкомату, відстояв у черзі, але йому сказали йти займатися справами на "культурному фронті". Завгородній стоїть на обліку та чекає дзвінка. Потрапити до лав ЗСУ його не лякає. 

Репер пригадав, ще до повномасштабної війни вчився стріляти заради розваги, але впевнений, що після призову його відправлять на навчання, а не одразу на фронт.

"Я точно знаю, що нікого не відправляють неготовим, нікого не відправляють одразу туди. Наприклад, мій кум, як би не хотів, все одно чотири тижні займався, був на полігонах. Тобто неготових, таких як ми, не відправляють. Все одно будуть навчання. Це навіть цікаво", — розповів Позитив. 

Про особисте життя

У квітні 2021 року Олексій Завгородній розлучився з дизайнеркою Анною Андрійчук. Пара разом була 15 років, з них вісім — у шлюбі. Ще наприкінці минулого року Позитив зізнався, що він не самотній і перебуває у стосунках з дівчиною, яка теж працює у шоу-бізнесі. Втім, розсекречувати особу коханої репер не збирається.

Ширяться плітки, що Позитив зустрічається зі своєю партнеркою з телевізійного шоу "Танці з зірками" Юлією Сахневич. Інтерв'юер напряму запитав в Олексія, чи дійсно це так. Втім Позитив  не став відповідати та попросив продовжити інтерв’ю далі. Що дало шанувальникам ґрунт для подальших обговорень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Мішель Андраде відповіла на чутки про роман з Позитивом. Також ми розповідали, що Анна Трінчер і Позитив презентували кліп на пісню "Який ти козак".

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