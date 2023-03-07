Полякова, Трінчер та Позитив презентували кліп пісню "Шлях до перемоги"

Співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF

З нагоди роковин повномасштабної війни співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF (Олексій Завгородній) презентували спільну композицію "Шлях до перемоги".

Тепер на YouTube каналі Трінчер доступне відео, яке артисти зняли на патріотичну пісню.

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Нова відеоробота знаменитостей — це результат благодійної кампанії, створеної в співпраці з однією з мереж мультимаркетів та фандрейзинговою платформою UNITED24. Мета проєкту — збір на закупівлю дронів RQ 35 для Збройних Сил України.

Кліп на пісню складається з двох паралельних частин: потужного лайву від тріо артистів і анімаційних сцен із героями патріотичних коміксів, які стали частиною благодійної кампанії.

"Головна особливість локації — басейн із водою глибиною в декілька сантиметрів, що створює враження, ніби артисти ходять по воді. Це підсилило передачу їхнього емоційного стану та настрій, закладений у пісні", — режисер BONDAR.

Пісня "Шлях до перемоги" написана сонграйтером Андрієм Безкровним разом із відомими саундпродюсерами Вадимом Лисицею і Олексієм Завгороднім (POSITIFF).

"Шана героям, які полягли за Україну. Підняття бойового духу — ось головна мета нашого треку", — прокоментував прем’єру пісні POSITIFF.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вже 8 березня у столиці співачка Оля Полякова презентує нову програму "Все буде добре". До виступу о 19:00 артистка дасть додатковий концерт об 14:00. Також ми писали, що Анна Трінчер підписала шлюбний договір з чоловіком, блогером Олександром Волошиним.