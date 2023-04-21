Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сколько заплатил новый муж одиозной блогерши Стужук за знакомство с ней arrow

Сколько заплатил новый муж одиозной блогерши Стужук за знакомство с ней

21 апреля 2023 14:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сколько заплатил новый муж одиозной блогерши Стужук за знакомство с ней
Блогер София Стужук с мужем Антоном. Фото: Instagram/sofia_stuzhuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Обладательница украинского гражданства, одиозная блогерша София Стужук, сейчас живет в Латвии. Она заявила, что не вернется на Родину и не собирается донатить на ВСУ. 27-летняя уроженка Крыма недавно родила четвертого ребенка и рассказала с новоиспеченным мужем историю их знакомства.

Видео доступно на YouTube-канале скандальной блогерши.

Читайте также:

Признание блогера и ее мужа

С латвийским бизнесменом Антоном Левданским Стужук познакомилась в одном из ночных клубов Киева. В столицу Украины мужчина приехал в компании друзей, чтобы расвеяться. До этого Левданский расстался со своей женой, родившей ему дочь.

По словам Антона, под утро он поехал в один из ночных клубов столицы. Там на него пристально смотрела Стужук. Впрочем, сама София отметила, что ничего не помнит, потому что была сильно пьяна. Своих троих детей блогерша оставляла с нянями или родителями.

"Я хорошо помню, что подхожу к тебе, протягиваю руку, ты стояла у диджея, и в этот момент между нами появляется охранник, и говорит мне: "Сюда нельзя, здесь VIP-зона". Я спросил, во сколько обойдется зайти, на что он ответил 100 долларов. Я дал ему 100 евро и прошел", — признался латвийский бизнесмен.

Фрагмент в видео с 04:42

Напомним, ранее мы рассказывали, что Стужук обвинила украинцев в кровавых обстрелах Киева в октябре на прошлой неделе. Также мы писали, что звездный блогер Олег Машуковский заявил, кто виноват в скандале в отеле "Немо".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас