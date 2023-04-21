Сколько заплатил новый муж одиозной блогерши Стужук за знакомство с ней

Блогер София Стужук с мужем Антоном. Фото: Instagram/sofia_stuzhuk

Обладательница украинского гражданства, одиозная блогерша София Стужук, сейчас живет в Латвии. Она заявила, что не вернется на Родину и не собирается донатить на ВСУ. 27-летняя уроженка Крыма недавно родила четвертого ребенка и рассказала с новоиспеченным мужем историю их знакомства.

Видео доступно на YouTube-канале скандальной блогерши.

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С латвийским бизнесменом Антоном Левданским Стужук познакомилась в одном из ночных клубов Киева. В столицу Украины мужчина приехал в компании друзей, чтобы расвеяться. До этого Левданский расстался со своей женой, родившей ему дочь.

По словам Антона, под утро он поехал в один из ночных клубов столицы. Там на него пристально смотрела Стужук. Впрочем, сама София отметила, что ничего не помнит, потому что была сильно пьяна. Своих троих детей блогерша оставляла с нянями или родителями.

"Я хорошо помню, что подхожу к тебе, протягиваю руку, ты стояла у диджея, и в этот момент между нами появляется охранник, и говорит мне: "Сюда нельзя, здесь VIP-зона". Я спросил, во сколько обойдется зайти, на что он ответил — 100 долларов. Я дал ему 100 евро и прошел", — признался латвийский бизнесмен.

Фрагмент в видео с 04:42

Напомним, ранее мы рассказывали, что Стужук обвинила украинцев в кровавых обстрелах Киева в октябре на прошлой неделе. Также мы писали, что звездный блогер Олег Машуковский заявил, кто виноват в скандале в отеле "Немо".