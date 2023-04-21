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Скільки заплатив новий чоловік одіозної блогерки Стужук за знайомство з нею

21 квітня 2023 14:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скільки заплатив новий чоловік одіозної блогерки Стужук за знайомство з нею
Блогерка Софія Стужук з чоловіком Антоном. Фото: Instagram/sofia_stuzhuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Власниця українського громадянства, одіозна блогерка Софія Стужук, зараз живе в Латвії. Вона заявила, що не повернеться на Батьківщину і не збирається донатити на ЗСУ. 27-річна уродженка Криму нещодавно народила четверту дитину та розповіла з новоспеченим чоловіком історію їхнього знайомства. 

Відео доступне на YouTube-каналі скандальної блогерки. 

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З латвійським бізнесменом Антоном Левданським Стужук познайомилась в одному з нічних клубів Києва. До столиці України чоловік приїхав в компанії друзів, аби розвіятися. До цього Левданський розлучився зі своєю дружиною, яка народила йому доньку.

За словами Антона, під ранок він поїхав до одного з нічних клубів столиці. Там на нього пильно дивилась Стужук. Втім сама Софія зауважила, що нічого не пам’ятає, бо була сильно п’яна. Своїх трьох дітей блогерка залишала з нянями чи батьками. 

"Я добре пам’ятаю, що підхожу до тебе, протягую руку, ти стояла біля діджея, і в цей момент між нами з’являється охоронець, і каже мені: "Сюди не можна, тут VIP-зона". Я запитався, у скільки обійдеться зайти, на що він відповів — 100 доларів. Я дав йому 100 євро та пройшов", — зізнався латвійський бізнесмен. 

Фрагмент у відео з 04:42

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Стужук звинуватила українців у кривавих обстрілах Києва в жовтні минулого тижня. Також ми писали, що зірковий блогер Олег Машуковський заявив, хто винний у скандалі в готелі "Немо".

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