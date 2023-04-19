"Мене називають живодером": зірковий блогер заявив, хто винний у скандалі в готелі "Немо"

Блогер Олег Машуковський в епіцентрі скандалу через морського котика. Фото: колаж Новини.LIVE

В мережі та суспільстві розгорається скандал навколо одеського готелю "Немо", де блогери як "реквізит" для своїх відео використали морського котика з дельфінарію, який розташований на території комплексу. Адміністрація готелю це заперечує, а зоозахисники стали на бік тварин.

У своєму TikTok відео з поясненням цієї ситуації записав блогер, суддя талант-шоу "Співають всі" Олег Машуковський, на якого тільки в цій соцмережі підписані понад 5 млн юзерів.

Читайте також:

Виправдання Машуковського

27-річний блогер заявив, що він ніколи не знущався з тварин. Йому неприємно читати новини про себе та подругу, яка з'явилась на відео з морським котиком в одному з номерів готелю. У мережі блогерів називають живодерами. Але ті переклали відповідальність на інших.

"В цьому готелі прийнято, що тварини дуже часто гуляють територією та поза межею території. І коли ми їх зустріли, я запитав у тренера, чи можна зробити фото чи відео. Він сказав — так. На той момент я не бачив нічого поганого. Мені відповіла людина, яка займається цими тваринами і завжди з ними… Я навіть не думав на той момент, що це може образити людей… Я не власник цих тварин, я довірився професіоналам, які мені сказали, що це нормально, що в них в готелі це норма… Я не живодер", — заявив Машуковський.

Пропозиції екоактивістів

Ситуація з експлуатацією диких тварин в одеському готелі обурила багатьох українців. Так, наприклад, екологиня та зоозахисниця Яна Тітаренко запропонувала тварин віддати на реабілітацію волонтерам, а з приміщення готелю зробити реабілітаційний центр для військових та людей, постраждалих від війни.

Співробітники "Немо" запевняють, що це неправда і ніхто з постояльців не може самовільно забрати тварину в номер.

"Наші тварини прогулюються готелем, але люди не можуть просто так до них наблизитися. Тобто без нагляду або без дозволу тренерів підійти, погладити. Цього не можна робити", — констатували співробітники готелю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Amazon визнала смерть коня на зйомках серіалу "Володар перснів": що вимагають зоозахисники. Також ми розповідали, що зоозахисники розкритикували модний показ бренду Schiaparelli з Наомі Кемпбел, Кайлі Дженнер та іншими зірками.