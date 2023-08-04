Слава Каминская заинтриговала откровенным фото в Испании: женщина ждет ребенка?
Украинская певица, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская снова ждет ребенка или просто поправилась на отдыхе в Испании?
Интригующее фото на фоне морского пейзажа выложила на своей странице Facebook сама певица.
Интригующая фотография
Певица Каминская выложила фотографию с загадкой.
"Что вы знаете о черешне?)))) " — написала интригующе под фотографией на своей странице в соцсети Слава Каминская.
Подписчики певицы наперегонки начали гадать. Но первое, что приходит в голову: певица беременна.
Так ли это, мы сможем узнать лишь через несколько месяцев. Заметим, звезда воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад.
Напомним, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская сейчас находится за границей. Она сняла маленький ролик в машине. Звезда слушала хит певицы Гайтаны и группы "Скай" "Не иди". В какой-то момент Слава решила спеть вместе со звездным дуэтом, чем поразила своих подписчиков.