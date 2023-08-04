Слава Каминская заинтриговала откровенным фото в Испании: женщина ждет ребенка?

Слава Каминская на отдыхе в Испании. Фото: Facebook

Украинская певица, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская снова ждет ребенка или просто поправилась на отдыхе в Испании?

Интригующее фото на фоне морского пейзажа выложила на своей странице Facebook сама певица.

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Интригующая фотография

Певица Каминская выложила фотографию с загадкой.

"Что вы знаете о черешне?)))) " — написала интригующе под фотографией на своей странице в соцсети Слава Каминская.

Подписчики певицы наперегонки начали гадать. Но первое, что приходит в голову: певица беременна.

Комментарии под постом Каминской. Фото: скриншот

Так ли это, мы сможем узнать лишь через несколько месяцев. Заметим, звезда воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад.

Напомним, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская сейчас находится за границей. Она сняла маленький ролик в машине. Звезда слушала хит певицы Гайтаны и группы "Скай" "Не иди". В какой-то момент Слава решила спеть вместе со звездным дуэтом, чем поразила своих подписчиков.