Слава Камінська заінтригувала відвертим фото в Іспанії: жінка при надії?
Українська співачка, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська знову при надії чи просто погладшала на відпочинку в Іспанії?
Інтригуюче фото на фоні морського краєвиду виклала на своій сторінці у Facebook сама співачка.
Інтригуюча світлина
Співачка Камінська виклала світлину із загадкою.
"Що ви знаєте про черешню?))))" — написала інтригуюче під світлиною на своїй сторінці у соцмережі Слава Камінська.
Підписники співачки наввипередки почали гадати. Але перше, що спадає на думку: співачка при надії.
Зауважимо, зірка виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому.
Нагадаємо, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська зараз перебуває за кордоном. Вона зняла невеличкий ролік у машині. Зірка слухала хіт співачки Гайтани та гурту "Скай" "Не йди". В певний момент Слава вирішила заспівати разом із зірковим дуетом, чим вразила своїх підписників.