Слава Камінська заінтригувала відвертим фото в Іспанії: жінка при надії?

Слава Камінська на відпочинку в Іспанії. Фото: Facebook

Українська співачка, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська знову при надії чи просто погладшала на відпочинку в Іспанії?

Інтригуюче фото на фоні морського краєвиду виклала на своій сторінці у Facebook сама співачка.

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Інтригуюча світлина

Співачка Камінська виклала світлину із загадкою.

"Що ви знаєте про черешню?))))" — написала інтригуюче під світлиною на своїй сторінці у соцмережі Слава Камінська.

Підписники співачки наввипередки почали гадати. Але перше, що спадає на думку: співачка при надії.

Коментарі під постом Камінської. Фото: скриншот

Зауважимо, зірка виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому.

Нагадаємо, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська зараз перебуває за кордоном. Вона зняла невеличкий ролік у машині. Зірка слухала хіт співачки Гайтани та гурту "Скай" "Не йди". В певний момент Слава вирішила заспівати разом із зірковим дуетом, чим вразила своїх підписників.