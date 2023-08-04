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Слава Камінська заінтригувала відвертим фото в Іспанії: жінка при надії?

4 серпня 2023 00:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Слава Камінська заінтригувала відвертим фото в Іспанії: жінка при надії?
Слава Камінська на відпочинку в Іспанії. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українська співачка, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська знову при надії чи просто погладшала на відпочинку в Іспанії?

Інтригуюче фото на фоні  морського краєвиду виклала на своій сторінці у Facebook сама співачка.

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Інтригуюча світлина

Співачка Камінська виклала світлину із загадкою. 

"Що ви знаєте про черешню?))))" — написала інтригуюче під світлиною на своїй сторінці у соцмережі Слава Камінська. 

Підписники співачки наввипередки почали гадати. Але перше, що спадає на думку: співачка при надії. 

Коментарі під постом Камінської. Фото: скриншот

Зауважимо, зірка виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому.

Нагадаємо, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська зараз перебуває за кордоном. Вона зняла невеличкий ролік у машині. Зірка слухала хіт співачки Гайтани та гурту "Скай" "Не йди". В певний момент Слава вирішила заспівати разом із зірковим дуетом, чим вразила своїх підписників.

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