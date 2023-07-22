Безтурботна Слава Камінська у бікіні обурила українців

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська опублікувала новий спокусливий знімок. Фоловери неоднозначно сприйняли світлину.

Допис Слава опублікувала на сторінці в Instagram.

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Урок плавання

Слава позує на тлі моря та скель на яхті, демонструючи струнку фігуру у бікіні.

"Кохання повернулося до мене задом. ПіСі: попливли скелі? У них урок плавання. Можуть собі дозволити", — підписала світлину співачка.

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Частина підписників відзначила відмінну фізичну форму артистки, а дехто обурився, що зірці байдуже до війни в країні.

"Невже у війну нема терпіння не публікувати попу..Її вже і так стільки разів всі бачили. Якесь має бути співчуття до тих, хто в таких обставинах, що попа не на на умі. Краще ж обличчя опублікувати".

"Чекає на компліменти — дифірамби...Сумно...Ну добре, що дітей вивезла, але навіщо ж так в душу решти українців, які вдома, чи в окопах, так гадити?".

Декому артистка знайшла що відповісти:

"Це не просто попа. Це попа іменинниця, як і я. А що мені публікувати?", — запитала артистка.

З початком повномасштабної війни Слава Камінська з 7-річною донькою Лаурою та 6-річним сином Леонардом виїхала до Нідерландів.

Нагадаємо, акторка Наталка Денисенко вирушила із сином до Туреччини. Зірка влаштувала спокусливу фотосесію на березі моря, чим розлютила декого зі своїх фоловерів.

Раніше танцівниця Ілона Гвоздьова вирушила з дітьми на відпочинок. Зірка поїхала до Туреччини, де за перші дні встигла пережити цілу палітру емоцій.