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Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

30 января 2023 22:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес на презентации одного из своих парфюмов
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В мире существует столько ароматов, что остановится на одном просто невозможно. Вопреки этому многие знаменитости бросили вызов парфюмерной индустрии и запустили свой бренд.

Новини.LIVE расскажет именно о таких кейсах.

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Софи Лорен

Кинозвезды к "ароматному" бизнесу присоединились только в начале 1980-х. Первой стала итальянская актриса Софи Лорен. В аромате Sophia by Coty преобладают всего два оттенка: жасмин и роза. В тандеме они создали настолько уникальный парфюм, что его продажи побили все рекорды. Софи даже отсидела три недели в тюрьме, потому что скрывала реальный доход, и не платила налоги.

В настоящее время парфюм от итальянской легенды снят с производства. Но в интернете все еще можно найти флакон с некогда популярным ароматом. Цена вопроса — 80 долларов (2900 гривен).

Элизабет Тейлор

Трехкратная обладательница премии "Оскар" в 1991 году выпустила собственную линейку ароматов. White Diamonds стали наиболее коммерчески успешными духами элитного сегмента. Продажи духов от Элизабет перевалили за один миллиард долларов.

Антонио Бандерас

Именно испанский актер в 1997 году первым среди представителей киноиндустрии презентовал мужскую линейку духов. В отличие от звездных коллег, Бандерас сделал ставку на доступную цену. Первый парфюм Diavolo с пряным восточным ароматом в Украине, например, можно купить за 880 гривен.

Антонио не стал ограничивать себя выпуском только мужских духов. Сегодня у Бандераса уже более полусотни ароматов.

Дженнифер Лопес

Американская певица и актриса в 2002 году первой в музыкальном мире выпустила парфюмерную линейку. Джей Ло представила туалетную воду Glow, сочетающую в себе розу, жасмин, свежие цитрусовые и ноты сандалового дерева. В активе Лопес более 30 видов туалетной воды, которые принесли продажи в 300 миллионов долларов.

После дебюта туалетной воды Лопес певицы активно присоединились к парфюмерному бизнесу. Среди них: Шакира, Аврил Лавин, Бейонсе, Кэти Перри, Леди Гага и многие другие. Например, в 2004 году аромат с нотками спелой сочной груши представила поп-принцесса Бритни Спирс. За первые пять недель продаж она смогла заработать 100 миллионов долларов.

Украинские знаменитости

Один из первых парфюмов выпустила певица Тина Кароль. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Это нежный цветочный запах. На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца — весенний ландыш, а затем раскрывается тональность чайной розы. Финал сложен из восточных нот пачули, мускуса и ветивера.

Свои духи представил и исполнитель MELOVIN. Однако, по сравнению с западными звездами, украинские знаменитости не особо рискуют вкладываться в "ароматный" бизнес.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Джей Ло, певец Марк Энтони, женился на участнице конкурса "Мисс Вселенная". Также мы рассказывали, что фонд Тины Кароль передал Украине полтысячи генераторов из Японии.

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