Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію
У світі існує стільки ароматів, що зупиниться на одному просто неможливо. Всупереч цьому чимало знаменитостей кинули виклик парфумерній індустрії та запустили власний бренд.
Новини.LIVE розповість саме про такі кейси.
-
У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України
-
Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз
-
Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні
-
Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ
-
Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити
-
Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку
-
Російський терор має програти всюди і в усьому: Зеленський звернувся до українців
-
Відомий іспанський клуб звільнив тренера серед сезону: у чому причина
Софі Лорен
Кінозірки до "ароматного" бізнесу приєдналися лише на початку 1980-х. Першою стала італійська актриса Софі Лорен. В ароматі Sophia by Coty переважають всього два відтінки: жасмин і троянда. У тандемі вони створили настільки унікальний парфум, що його продажі побили усі рекорди. Софі навіть відсиділа три тижні у в'язниці, бо приховувала реальний дохід, і не сплачувала податки.
Наразі парфум від італійської легенди знято з виробництва. Але в інтернеті все ще можна відшукати флакон із колись популярним ароматом. Ціна питання — 80 доларів (2900 гривень).
Елізабет Тейлор
Триразова володарка премії "Оскар" в 1991 році випустила власну лінійку ароматів. White Diamonds стали найбільш комерційно успішними парфумами елітного сегмента. Продажі парфумів від Елізабет перевалили за один мільярд доларів.
Антоніо Бандерас
Саме іспанський актор в 1997 році першим серед представників кіноіндустрії презентував чоловічу лінійку парфумів. На відміну від зіркових колег Бандерас зробив ставку на доступну ціну. Перший парфум Diavolo, з пряним східним ароматом, в Україні, наприклад, можна купити за 880 гривень.
Антоніо не став обмежувати себе випуском лише чоловічих парфумів. Сьогодні Бандерас має вже понад пів сотні ароматів.
Дженніфер Лопес
Американська співачка та акторка у 2002 році першою у музичному світі випустила парфумерну лінійку. Джей Ло представила туалетну воду Glow, яка поєднує в собі троянду, жасмин, свіжі цитрусові та ноти сандалового дерева. В активі Лопес понад 30 видів туалетної води, які принесли продажі у 300 мільйонів доларів.
Після дебюту туалетної води Лопес співачки активно приєдналися до парфумерного бізнесу. Серед них: Шакіра, Авріл Лавін, Бейонсе, Кеті Перрі, Леді Гага та багато інших. Наприклад, у 2004 році аромат із нотками стиглої соковитої груші презентувала поп-принцеса Брітні Спірс. За перші 5 тижнів продажів вона змогла заробити 100 мільйонів доларів.
Українські знаменитості
Однією з перших парфум випустила співачка Тіна Кароль. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Це ніжний квітковий запах. На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця — весняна конвалія, а потім розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот пачулі, мускусу та ветівера.
Свої парфуми презентував і виконавець MELOVIN. Проте, порівняно із західними зірками, українські знаменитості не особливо ризикують вкладатися в "ароматний" бізнес.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт". Також ми розповідали, що фонд Тіни Кароль передав Україні пів тисячі генераторів із Японії.