Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес на презентації одного зі своїх парфумів

У світі існує стільки ароматів, що зупиниться на одному просто неможливо. Всупереч цьому чимало знаменитостей кинули виклик парфумерній індустрії та запустили власний бренд.

Новини.LIVE розповість саме про такі кейси.

Софі Лорен

Кінозірки до "ароматного" бізнесу приєдналися лише на початку 1980-х. Першою стала італійська актриса Софі Лорен. В ароматі Sophia by Coty переважають всього два відтінки: жасмин і троянда. У тандемі вони створили настільки унікальний парфум, що його продажі побили усі рекорди. Софі навіть відсиділа три тижні у в'язниці, бо приховувала реальний дохід, і не сплачувала податки.

Наразі парфум від італійської легенди знято з виробництва. Але в інтернеті все ще можна відшукати флакон із колись популярним ароматом. Ціна питання — 80 доларів (2900 гривень).

Елізабет Тейлор

Триразова володарка премії "Оскар" в 1991 році випустила власну лінійку ароматів. White Diamonds стали найбільш комерційно успішними парфумами елітного сегмента. Продажі парфумів від Елізабет перевалили за один мільярд доларів.

Антоніо Бандерас

Саме іспанський актор в 1997 році першим серед представників кіноіндустрії презентував чоловічу лінійку парфумів. На відміну від зіркових колег Бандерас зробив ставку на доступну ціну. Перший парфум Diavolo, з пряним східним ароматом, в Україні, наприклад, можна купити за 880 гривень.

Антоніо не став обмежувати себе випуском лише чоловічих парфумів. Сьогодні Бандерас має вже понад пів сотні ароматів.

Дженніфер Лопес

Американська співачка та акторка у 2002 році першою у музичному світі випустила парфумерну лінійку. Джей Ло представила туалетну воду Glow, яка поєднує в собі троянду, жасмин, свіжі цитрусові та ноти сандалового дерева. В активі Лопес понад 30 видів туалетної води, які принесли продажі у 300 мільйонів доларів.

Після дебюту туалетної води Лопес співачки активно приєдналися до парфумерного бізнесу. Серед них: Шакіра, Авріл Лавін, Бейонсе, Кеті Перрі, Леді Гага та багато інших. Наприклад, у 2004 році аромат із нотками стиглої соковитої груші презентувала поп-принцеса Брітні Спірс. За перші 5 тижнів продажів вона змогла заробити 100 мільйонів доларів.

Українські знаменитості

Однією з перших парфум випустила співачка Тіна Кароль. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Це ніжний квітковий запах. На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця — весняна конвалія, а потім розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот пачулі, мускусу та ветівера.

Свої парфуми презентував і виконавець MELOVIN. Проте, порівняно із західними зірками, українські знаменитості не особливо ризикують вкладатися в "ароматний" бізнес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт". Також ми розповідали, що фонд Тіни Кароль передав Україні пів тисячі генераторів із Японії.