София Ротару показала сына и невестку в особый день — редкое фото

София Ротару с сыном. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару впервые за продолжительное время вышла на связь с поклонниками в соцсетях. Артистка поздравила сына Руслана Евдокименко и его супругу Светлану с особым праздником.

В своем Instagram знаменитость поделилась редким фото супругов.

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30 декабря в звездной семье семейный праздник, ведь сын певицы и его супруга отмечают свою годовщину бракосочетания. Пара официально вместе уже 31 год.

По случаю праздника София Михайловна опубликовала в stories архивную фотографию, на которой еще юные Руслан и Светлана позируют в объятиях друг друга на фоне поля.

Артистка не стала подписывать кадр, однако добавила анимацию в виде сердца и хэштега "день семьи".

Руслан Евдокименко с супругой в молодости. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, на днях внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом в горах.

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