София Ротару показала сына и невестку в особый день — редкое фото

София Ротару на редком фото показала сына и невестку
Певица София Ротару впервые за продолжительное время вышла на связь с поклонниками в соцсетях. Артистка поздравила сына Руслана Евдокименко и его супругу Светлану с особым праздником.
В своем Instagram знаменитость поделилась редким фото супругов.
Сын Ротару с супругой отпраздновали годовщину брака
30 декабря в звездной семье семейный праздник, ведь сын певицы и его супруга отмечают свою годовщину бракосочетания. Пара официально вместе уже 31 год.
По случаю праздника София Михайловна опубликовала в stories архивную фотографию, на которой еще юные Руслан и Светлана позируют в объятиях друг друга на фоне поля.
Артистка не стала подписывать кадр, однако добавила анимацию в виде сердца и хэштега "день семьи".
Напомним, на днях внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом в горах.
Также мы писали, что София Евдокименко показала своего брата, с которым проводит время за границей.
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