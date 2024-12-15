Онуки Софії Ротару засвітилися на відпочинку за кордоном — фото

Онука Софії Ротару показала, як відпочиває з братом за кордоном
Від початку повномасштабної війни про родину співачки Софії Ротару мало що відомо. Інтерв’ю вони не дають, особливо після того, як єдиного сина Руслана та онука Анатолія затримали прикордонники біля Молдови в березні 2022-го. Втім, онучка Софії Михайлівни, Софія Євдокименко, показала відпочинок за кордоном з братом.
Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.
Онуки Софії Ротару за кордоном
Софія Євдокименко ще до початку повномасштабної війни жила в Нью-Йорку. Щодо 30-річного Анатолія, то з другої спроби (про яку нічого невідомо) він зміг виїхати закордон. Живе переважно в Європі, куди часто прилітає сестра. Саме вона показала відео, на якому Анатолій займається кардіотренуванням та стрибає на скакалці.
Згодом Софія Євдокименко опублікувала пейзажі, які більше схожі на італійські. Саме проживання в цій країні приписують її батькам. Також в мережі шириться інформація, що в Європі зараз і сама Софія Михайлівна. Втім, в кількох інтерв'ю її сестра, Ауріка Ротару, казала — Герой України у своєму будинку під Києвом.
Менш ніж за тиждень до цього 23-річна онучка Софії Ротару показала фотографії з Маямі (США), де відпочивала. Останнє фото було з аеропорту, що, скоріш за все, свідчило про її переліт до Європи, де вона і зустрілась зі своїм братом.
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