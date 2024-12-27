Онучка Софії Ротару показала розкішний відпочинок у Франції — фото

Онучка Софії Ротару похизувалася розкішним відпочинком у горах
Онучка співачки Софії Ротару час від часу ділиться із підписниками кадрами зі своїх подорожей. Цього разу Софія Євдокименко показала, як насолоджується зимовим відпочинком у горах.
Кадрами онучка зірки поділилася в Instagram.
Софія Євдокименко відпочиває у Франції
Напередодні свят 23-річна Софія вирішила провести час серед мальовничих гірських краєвидів. Для відпочинку модель обрала один найвідоміших гірськолижних курортів Франції Валь-д'Ізер.
Онучка Ротару зупинилася в п'ятизірковому готелі, який розташувався біля підніжжя гір.
У сторіз Софія поділилася сонячним селфі на відпочинку, а також показала розкішний ресторан просто неба на тлі засніжених пейзажів, куди прийшла на сніданок.
"Добрий ранок", — коротко підписала фото Софія.
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