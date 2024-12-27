Онучка Софії Ротару показала розкішний відпочинок у Франції — фото

Софія Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Онучка співачки Софії Ротару час від часу ділиться із підписниками кадрами зі своїх подорожей. Цього разу Софія Євдокименко показала, як насолоджується зимовим відпочинком у горах.

Кадрами онучка зірки поділилася в Instagram.

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Напередодні свят 23-річна Софія вирішила провести час серед мальовничих гірських краєвидів. Для відпочинку модель обрала один найвідоміших гірськолижних курортів Франції Валь-д'Ізер.

Онучка Ротару зупинилася в п'ятизірковому готелі, який розташувався біля підніжжя гір.

Софія Євдокименко показала готель, в якому зупинилася. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

У сторіз Софія поділилася сонячним селфі на відпочинку, а також показала розкішний ресторан просто неба на тлі засніжених пейзажів, куди прийшла на сніданок.

Софія Євдокименко на відпочинку в горах. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Добрий ранок", — коротко підписала фото Софія.

Ресторан на курорті Валь-д'Ізер, де відпочиває Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

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