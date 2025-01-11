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София Ротару отказалась продавать квартиру в Москве — росСМИ

11 января 2025 15:21
Мария Покровская - Редактор
София Ротару отказала продавать трехкомнатную квартиру в Москве - подробности
София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Мария Покровская - Редактор

Певица София Ротару, похоже, отказалась от идеи продавать свою квартиру в Москве. К тому же, артистка продолжает оплачивать коммунальные платежи за недвижимость.

Об этом рассказала в росСМИ риелтор Анастасия Бенина.

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В собственности певицы до сих пор остается трехкомнатная квартира в Москве, площадью более 125 кв.м. Сперва Ротару планировала продать недвижимость за 80 млн рублей, однако по словам Бениной, передумала.

"София Михайловна не стала продавать свою трехкомнатную квартиру. Более того, она оплачивает коммунальные платежи. Недвижимость продолжает оставаться в собственности певицы", — сказала Бенина.

Ротару отказала продавать квартиру в Москве
Квартира Софии Ротару в Москве. Фото: Telegram-канал SHOT

Риелторша цинично предположила, что таким образом Ротару не исключает возможности вернуться в страну-агрессора.

"Возможно, певица в будущем вернется в Москву", — сказала она.

София Ротару отказалась продавать квартиру в России
Квартира Ротару в России. Фото: Telegram-канал SHOT

Напомним, что большую трехкомнатную квартиру в столице РФ певице подарил бывший мэр города Юрий Лужков. После начала полномасштабной войны в Украине артистка пыталась избавиться от имущества в стране-агрессоре и в прошлом году выставила кватиру на продажу. Однако из-за публичности звезды покупать квартиру не спешили, чтобы ускорить этот процесс Ротару переписала жилье на своего сына Руслана Евдокименко.

А вместо этого россияне требуют конфисковать имущество Софии Ротару в пользу страны-агрессора.

Также мы писали, что София Ротару может вернуться на сцену с концертами.

София Ротару Москва украинские звезды продажа квартира

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15:02 Зеленский провел Ставку — какие важные планы на 2025 год

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:00 В Одессе бесплатно раздают слуховые аппараты — где получить

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