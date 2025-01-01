Софія Ротару звернулася до українців у Новий рік — фото

Софія Ротару привітала українців з Новим роком
Співачка Софія Ротару під час війни дуже рідко виходить на зв'язок у соцмережах. Однак без новорічного привітання знаменитість прихильників не залишила.
Зірка привітала фанатів у Instagram.
Софія Ротару привітала з Новим роком
Виконавиця показала свою новорічну ялинку, прикрашену кульками, сніжинками та білими квітами.
Софія Михайлівна не стала писати великі привітання чи підбивати підсумки року, що минув. Натомість співачка лаконічно привітала українців зі святом.
"З Новим роком", — коротко написала Ротару.
Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук замилував новорічною фотосесією з дружиною та сином.
Також ми писали, що Даша Астаф'єва повторила новорічний образ із дитинства.
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