Софія Ротару звернулася до українців у Новий рік — фото

Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару під час війни дуже рідко виходить на зв'язок у соцмережах. Однак без новорічного привітання знаменитість прихильників не залишила.

Зірка привітала фанатів у Instagram.

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Виконавиця показала свою новорічну ялинку, прикрашену кульками, сніжинками та білими квітами.

Софія Михайлівна не стала писати великі привітання чи підбивати підсумки року, що минув. Натомість співачка лаконічно привітала українців зі святом.

"З Новим роком", — коротко написала Ротару.

Софія Ротару привітала з Новим роком. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук замилував новорічною фотосесією з дружиною та сином.

Також ми писали, що Даша Астаф'єва повторила новорічний образ із дитинства.