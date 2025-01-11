Софія Ротару відмовила продавати трикімнатну квартиру в Москві - подробиці

Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару, схоже, відмовилася від ідеї продавати свою квартиру в Москві. До того ж, артистка продовжує сплачувати комунальні платежі за нерухомість.

Про це розповіла у росЗМІ рієлторка Анастасія Беніна.

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У власності співачки досі залишається трикімнатна квартира у Москві, площею у понад 125 кв.м. Спершу Ротару планувала продати нерухомість за 80 млн рублів, однак за словами Беніної, передумала.

"Софія Михайлівна не стала продавати свою трикімнатну квартиру. Ба більше, вона сплачує комунальні платежі. Нерухомість продовжує залишатися у власності співачки", — сказала Беніна.

Квартира Софії Ротару в Москві. Фото: Telegram-канал SHOT

Рієлторка цинічно припустила, що таким чином Ротару не відкидає можливості повернутися до країни-агресорки.

"Можливо, співачка в майбутньому повернеться до Москви", — сказала вона.

Квартира Ротару в Росії. Фото: Telegram-канал SHOT

Нагадаємо, що велику трикімнатну квартиру у столиці РФ співачці подарував колишній мер міста Юрій Лужков. Після початку повномасштабної війни в Україні артистка намагалася позбутися майна в країні-агресорці і минулого року виставила кватиру на продаж. Однак через публічність зірки купувати квартиру не поспішали, аби пришвидшити цей процес Ротару переписала житло на свого сина Руслана Євдокименка.

Натомість росіяни вимагають конфіскувати майно Софії Ротару на користі країни-агресорки.

Також ми писали, що Софія Ротару може повернутися на сцену з концертами.