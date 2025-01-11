Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Софія Ротару відмовилася продавати квартиру у Москві — росЗМІ arrow

Софія Ротару відмовилася продавати квартиру у Москві — росЗМІ

11 січня 2025 15:21
Марія Покровська - Редактор
Софія Ротару відмовила продавати трикімнатну квартиру в Москві - подробиці
Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Марія Покровська - Редактор

Співачка Софія Ротару, схоже, відмовилася від ідеї продавати свою квартиру в Москві. До того ж, артистка продовжує сплачувати комунальні платежі за нерухомість.

Про це розповіла у росЗМІ рієлторка Анастасія Беніна.

Читайте також:

Ротару не буде продавати трикімнатну квартиру в РФ

У власності співачки досі залишається трикімнатна квартира у Москві, площею у понад 125 кв.м. Спершу Ротару планувала продати нерухомість за 80 млн рублів, однак за словами Беніної, передумала.

"Софія Михайлівна не стала продавати свою трикімнатну квартиру. Ба більше, вона сплачує комунальні платежі. Нерухомість продовжує залишатися у власності співачки", — сказала Беніна.

Ротару відмовила продавати квартиру в Москві
Квартира Софії Ротару в Москві. Фото: Telegram-канал SHOT

Рієлторка цинічно припустила, що таким чином Ротару не відкидає можливості повернутися до країни-агресорки.

"Можливо, співачка в майбутньому повернеться до Москви", — сказала вона.

Софія Ротару відмовилася продавати квартиру в Росії
Квартира Ротару в Росії. Фото: Telegram-канал SHOT

Нагадаємо, що велику трикімнатну квартиру у столиці РФ співачці подарував колишній мер міста Юрій Лужков. Після початку повномасштабної війни в Україні артистка намагалася позбутися майна в країні-агресорці і минулого року виставила кватиру на продаж. Однак через публічність зірки купувати квартиру не поспішали, аби пришвидшити цей процес Ротару переписала житло на свого сина Руслана Євдокименка.

Натомість росіяни вимагають конфіскувати майно Софії Ротару на користі країни-агресорки.

Також ми писали, що Софія Ротару може повернутися на сцену з концертами.

Софія Ротару Москва українські зірки продаж квартира

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:32 Десантники розкрили подробиці взяття в полон військового КНДР

16:15 Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

15:45 В Одесі підліток робив "закладки" — хлопця затримали

15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

15:23 Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:11 Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

15:02 Зеленський провів Ставку — які важливі плани на 2025 рік

15:00 В Одесі безоплатно роздають слухові апарати — де отримати

15:00 Учні зможуть обирати профілі навчання та предмети — деталі

14:58 У СБУ повідомили подробиці взяття в полон солдатів КНДР

16:32 Десантники розкрили подробиці взяття в полон військового КНДР

16:15 Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

15:45 В Одесі підліток робив "закладки" — хлопця затримали

15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

15:23 Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:11 Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

15:02 Зеленський провів Ставку — які важливі плани на 2025 рік

15:00 В Одесі безоплатно роздають слухові апарати — де отримати

15:00 Учні зможуть обирати профілі навчання та предмети — деталі

14:58 У СБУ повідомили подробиці взяття в полон солдатів КНДР

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році