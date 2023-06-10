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Солистка группы KAZKA показала, как худеет с помощью инъекций красоты

10 июня 2023 18:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солистка группы KAZKA показала, как худеет с помощью инъекций красоты
Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась с поклонниками очередным рецептом красоты. Артистка принялась за коррекцию фигуры.

Об этом певица сообщила в Instagram.

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На видео, которое Александра выложила в соцсети, она лежит на столе, а профессиональный косметолог делает ей инъекции липолитиков. По словам певицы, процедуры безболезненны, и главное в этом деле доверять профессионалам.

Александра Зарицкая показала, как делает уколы красоты. Фото: instagram.com/kazka.band

 

Александра Зарицкая показала, как делает уколы красоты. Фото: instagram.com/kazka.band

Липолитики — это препараты для коррекции фигуры, широко используемые в косметологии. Они вводятся под кожу уколами тончайших игл, и позволяют убрать отложения жира на животе, бедрах, лице, шее, руках, в зоне декольте. Сама методика называется "липолиз", она призвана не только избавить от жира, но и улучшить состояние кожи, восстановить обмен веществ в тканях.

Ранее певица Александра Зарицкая впервые показала совместные фото со своим любимым. Ее избранником стал начинающий музыкант и motion-дизайнер HAWX Павел Тараненко.

Александра Зарицкая показала поклонникам, как выглядит после резкого похудения. Звезда сбросила около тридцати килограммов.

Напомним, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вернулась в Украину. До этого она с музыкантами давали концерты в Европе, Японии и Северной Америке. Дома Александра отважилась на эксперименты.

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