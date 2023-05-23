Міка Ньютон поділилась секретом своєї краси
Співачка Міка Ньютон відверто ділиться з підписниками подробицями свого життя. Зірка нещодавно зізналася, що пишається, що досі не робила уколів краси.
Про це Міка розповіла у Instagram Stories.
На запитання, як їй вдається зберігати порцеляновий колір шкіри, співачка відповіла:
"Я завжди піклувалася про свою шкіру. Дуже мало засмагала на сонці, контролювала сон, не вживала алкоголь. Все це допомогло мені в 37 років виглядати значно молодше. Я ходжу раз на рік до косметолога. Не роблю ніякі процедури, ніколи нічого не колола. Я чесно вже цим почала пишатися", — написала співачка і додала, що раз на рік робить лише чистку шкіри обличчя.
Міка кілька років тому відверто розповіла, що поборола онкологію. Тепер зірка має регулярно навідуватися до лікаря, щоб перевіряти, чи не повернулася хвороба.
Днями артистка поділилась фото з клініки, де проходила медогляд.
"Щоразу, як я маю йти до онкологічного центру, я не можу повірити, що це частина мого життя...я думала сьогодні, що мені треба ще півтора роки навідуватися на чек-апи, і потім я наче стану випускницею цієї школи життя. Кожного разу, коли я тут, все дуже емоційно, багато думок у голові. Ми щасливі жити це життя, і немає значення наскільки воно важке", — написала Міка.
Нагадаємо, Міка Ньютон свого часу записала кілька пісень для російського серіалу "Кадетсво". Та сьогодні зірка інакше дивиться на свою роботу у проєкті.
Раніше на пісенному конкурсі "Євробачення" цього року перемогла співачка зі Швеції Loreen. Вона виконала пісню Tattoo. Навколо виконавиці спалахнув конфлікт. Loreen звинувачують у плагіаті пісні. Серед одних з версій пісня Міки Ньютон "В плену".