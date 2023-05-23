Міка Ньютон поділилась секретом своєї краси

Співачка Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Співачка Міка Ньютон відверто ділиться з підписниками подробицями свого життя. Зірка нещодавно зізналася, що пишається, що досі не робила уколів краси.

Про це Міка розповіла у Instagram Stories.

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На запитання, як їй вдається зберігати порцеляновий колір шкіри, співачка відповіла:

"Я завжди піклувалася про свою шкіру. Дуже мало засмагала на сонці, контролювала сон, не вживала алкоголь. Все це допомогло мені в 37 років виглядати значно молодше. Я ходжу раз на рік до косметолога. Не роблю ніякі процедури, ніколи нічого не колола. Я чесно вже цим почала пишатися", — написала співачка і додала, що раз на рік робить лише чистку шкіри обличчя.

Співачка Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Міка кілька років тому відверто розповіла, що поборола онкологію. Тепер зірка має регулярно навідуватися до лікаря, щоб перевіряти, чи не повернулася хвороба.

Днями артистка поділилась фото з клініки, де проходила медогляд.

"Щоразу, як я маю йти до онкологічного центру, я не можу повірити, що це частина мого життя...я думала сьогодні, що мені треба ще півтора роки навідуватися на чек-апи, і потім я наче стану випускницею цієї школи життя. Кожного разу, коли я тут, все дуже емоційно, багато думок у голові. Ми щасливі жити це життя, і немає значення наскільки воно важке", — написала Міка.

Нагадаємо, Міка Ньютон свого часу записала кілька пісень для російського серіалу "Кадетсво". Та сьогодні зірка інакше дивиться на свою роботу у проєкті.

Раніше на пісенному конкурсі "Євробачення" цього року перемогла співачка зі Швеції Loreen. Вона виконала пісню Tattoo. Навколо виконавиці спалахнув конфлікт. Loreen звинувачують у плагіаті пісні. Серед одних з версій пісня Міки Ньютон "В плену".