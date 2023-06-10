Солістка гурту KAZKA показала, як худне за допомогою ін'єкцій краси
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури.
Про це співачка повідомила в Instagram.
На відео, яке Олександра виклала у соцмережі, вона лежить на столі, а професійний косметолог робить їй ін'єкції ліполітиків. За словами співачки, процедури безболісна, та головне у цій справі — довіряти професіоналам.
Ліполітики — це препарати для корекції фігури, які широко використовуються у косметології. Вони вводяться під шкіру уколами найтонших голок і дозволяють прибрати відкладення жиру на животі, стегнах, обличчі, шиї, руках, у зоні декольте. Сама методика називається "ліполіз", вона покликана не лише позбавити жиру, а й покращити стан шкіри, відновити обмін речовин у тканинах.
Раніше півачка Олександра Заріцька вперше показала спільні фото зі своїм коханим. Її обранцем став музикант-початківець і motion-дизайнер HAWX Павло Тараненко.
Олександра Заріцька показала шанувальникам, як виглядає після різкого схуднення. Зірка скинула близько тридцяти кілограмів.
Нагадаємо, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька повернулась до України. До цього вона з музикантами давали концерти в Європі, Японії та Північній Америці. Вдома Олександра наважилась на експерименти.