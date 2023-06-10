Солістка гурту KAZKA показала, як худне за допомогою ін'єкцій краси

Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури.

Про це співачка повідомила в Instagram.

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На відео, яке Олександра виклала у соцмережі, вона лежить на столі, а професійний косметолог робить їй ін'єкції ліполітиків. За словами співачки, процедури безболісна, та головне у цій справі — довіряти професіоналам.

Олександра Заріцька показала, як робить уколи краси. Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька показала, як робить уколи краси. Фото: instagram.com/kazka.band

Ліполітики — це препарати для корекції фігури, які широко використовуються у косметології. Вони вводяться під шкіру уколами найтонших голок і дозволяють прибрати відкладення жиру на животі, стегнах, обличчі, шиї, руках, у зоні декольте. Сама методика називається "ліполіз", вона покликана не лише позбавити жиру, а й покращити стан шкіри, відновити обмін речовин у тканинах.

Раніше півачка Олександра Заріцька вперше показала спільні фото зі своїм коханим. Її обранцем став музикант-початківець і motion-дизайнер HAWX Павло Тараненко.

Олександра Заріцька показала шанувальникам, як виглядає після різкого схуднення. Зірка скинула близько тридцяти кілограмів.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька повернулась до України. До цього вона з музикантами давали концерти в Європі, Японії та Північній Америці. Вдома Олександра наважилась на експерименти.