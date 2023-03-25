Солистка KAZKA рассказала, когда начала жить вместе с бойфрендом и об их общих интересах

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая

Накануне группа KAZKA представила новую песню, которая стала личной чувственной историей любви фронтвумен Александры Зарицкой. По словам исполнительницы, война научила ее не откладывать чувство на завтра.

Зарицкая поделилась подробностями звездного романа, пишет издание JetSetter.

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Бойфренд лидера группы KAZKA — начинающий музыкант и motion-дизайнер HAWX Павел Тараненко. По словам Зарицкой, они познакомились много лет назад, периодически встречались в компаниях совместных друзей и по работе, ведь оба занимаются творчеством.

"Стали парой и начали жить вместе незадолго до начала полномасштабной войны. Так что это совсем не история о любви с первого взгляда. Думаю, с ним я поняла, что отношения — это не только о разбитом сердце и вечной трагедии. Это о счастье быть вдвоем, понимать друг друга, слышать, слушать, иногда ставить интересы другого человека выше своих. Не по необходимости, нет, а по собственному желанию. Любовь бывает счастливой, спокойной, даже взрослой", — призналась Александра.

Зарицкая не очень любит рассказывать о личной жизни, но благодаря премьере новой песни "Без кохання" певица раскрыла, как проводит время с Павлом.

"Мы игроманы, обожаем играть на приставке вместе. Мы любим смотреть кино и сериалы. А еще играем с нашими собаками, французскими бульдогами Эффи и Эйвой. Последнюю мы помогли эвакуировать уже во время войны и не смогли попрощаться. Вот такие у нас спокойные домашние развлечения ", — подытожила Зарицкая.

Напомним, ранее мы писали о том, что держит в тонусе Александру Зарицкую. Также мы рассказывали, что один из музыкантов группы KAZKA благодаря смекалке привез из Японии бамбук.