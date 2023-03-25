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Солістка KAZKA розповіла, коли почала жити разом з бойфрендом та про їхні спільні інтереси

25 березня 2023 14:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні гурт KAZKA презентував нову пісню, яка стала  особистої чуттєвою історією кохання фронтвумен Олександри Заріцької. За словами виконавиці, війна навчила її не відкладати почуття на завтра.

Заріцька поділилась подробицями зіркового роману, пише видання JetSetter.

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Подробиці

Бойфренд лідерки гурту KAZKA — музикант-початківець і motion-дизайнер HAWX Павло Тараненко. За словами Заріцької вони познайомились багато років тому, періодично зустрічалися в компаніях спільних друзів та по роботі, адже обоє займаються творчістю.

"Стали парою та почали жити разом незадовго до початку повномасштабної війни. Тож це зовсім не історія про кохання з першого погляду. Думаю, з ним я зрозуміла, що стосунки — це не лише про розбите серце та вічну трагедію. Це про щастя бути вдвох, розуміти одне одного, чути, слухати, інколи ставити інтереси іншої людини вище за свої. Не через необхідність, ні, а за власним бажанням. Кохання буває щасливим, спокійним, навіть дорослим", — зізналась Олександра.

Заріцька не дуже любить розповідати про особисте життя, втім, завдяки прем’єрі нової пісні "Без кохання" співачка розкрила, як проводить час з Павлом. 

"Ми ігромани, обожнюємо грати на приставці разом. Ми любимо дивитися кіно і серіали. А ще граємо з нашими собаками, французькими бульдогами Еффі та Ейвою. Останню ми допомогли евакуювати вже під час війни та не змогли попрощатися. Ось такі в нас спокійні домашні розваги", — підсумувала Заріцька. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тримає в тонусі Олександру Заріцьку. Також ми розповідали, що один з музиканівт гурту KAZKA завдяки кмітливості привіз з Японії бамбук.

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