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Стыдно перед женой — Галич прокомментировал свидание с Соловий

13 декабря 2024 12:07
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Женя Галич признался, имеет ли чувство к Кристине Соловой
Украинский рок-музыкант и военный Женя Галич. Фото: скриншот YouTube
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Лидер украинской группы О.Torvald и военнослужащий Женя Галич летом признался, что ходил на свидание с певицей Кристиной Соловий. Артист оправдался и заявил, что их встреча не была чем-то серьезным, а для "пофлиртовать и попикантничать".

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Артист летом рассказал, что ходил на свидание с Кристиной Соловий. Однако, во время встречи бывшей Сергея Жадана стало плохо и Галичу пришлось помочь ей выйти из ночного клуба. Исполнитель признался, что ему стыдно за это признание перед женой Лерой, которая сейчас вместе с двумя детьми проживает в Польше.

Галич подчеркнул, что та встреча с певицей не была чем-то серьезным и они просто флиртовали друг с другом.

"Мне на самом деле достаточно неловко от того, что я это назвал "свиданиями". И мне неудобно именно перед Лерой за то, что это так прозвучало, будто это там какое-то свидание. Никаких там свиданий непосредственных: ресторан, отель или прогулка, ночной мост, кабриолет — ничего такого не было. Это просто освещено так с точки зрения интимного свидания, но на самом деле это было — пофлиртовать, попикантничать немного. Такой вайб был на тот момент", — заявил Галич.

Раньше мы писали о том, что Женя Галич пожаловался на гонорары в шоу-бизнесе. А также артист злоупотреблял наркотиками.

Кристина Соловий украинские звезды интервью Женя Галич свидание

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