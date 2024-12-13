Женя Галич зізнався, чи має почуття до Христини Соловій

Український рок-музикант і військовий Женя Галич. Фото: скриншот YouTube

Лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич влітку зізнався, що ходив на побачення зі співачкою Христиною Соловій. Артист виправдався та заявив, що їх зустріч не була чимось серйозним, а для "пофліртувать та попікантнічать".

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Артист влітку розповів, що ходив на побачення із Христиною Соловій. Проте під час зустрічі колишній Сергія Жадана стало зле, і Галичу довелося допомогти їй вийти з нічного клубу. Виконавець зізнався, що йому соромно за це зізнання перед дружиною Лерою, яка нині разом із двома дітьми мешкає у Польщі.

Галич підкреслив, що та зустріч зі співачкою не була чимось серйозними і вони просто фліртували один з одним.

"Мені насправді достатньо ніяково від того, що я це назвав "побаченнями". І мені незручно саме перед Лєрою за те, що це так прозвучало, ніби це там якесь побачення. Ніяких там побачень безпосередніх: ресторан, готель або прогулянка, нічний міст, кабріолет — нічого такого не було. Це просто висвітлено так з точки зору інтимного побачення, але насправді це було — пофліртувать, попікантнічать трохи. Такий вайб був на той момент", — заявив Галич.

Раніше ми писали про те, що Женя Галич поскаржився на гонорари в шоубізі. А також артист зловживав наркотиками.