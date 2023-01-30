Spice Girls могут выступить на коронации Чарльза III

Spice Girls хотят объединить в коронации Чарльза III

Уже в начале мая 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Помимо торжественной церемонии запланированы сотни ивентов по всему Соединенному Королевству.

Издание The Sun сообщает, что группа Spice Girls может в полном составе выступить на коронации.

Подробности

Все пять участниц могут выступить на праздничном концерте, который состоится в рамках трехдневного празднования. Королевские организаторы решили пригласить группу, поскольку Spice Girls встречались с королем Чарльзом III несколько раз за свою карьеру.

"Королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы пригласить самую известную британскую девичью группу. И Spice Girls всерьез обдумывают возвращение на сцену в полном составе для такого исторического события", — сообщил источник.

Последний раз в полном составе группа выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году.

"Воссоединение может произойти в рамках какого-то действительно значимого события. Мел Би и Мел Си — лидеры группы, и они пытаются воплотить это в жизнь", — подытожил инсайдер.

Расписание празднования

Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационная походка; появление на балконе Букингемского дворца.

Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.

Кто именно будет принимать участие в концерте в Виндзоре, пока неизвестно. Однако его организаторы дали понять, что речь идет о самых популярных мировых артистах.

Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также День помощи (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтерских программах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Чарльз III впервые после скандала крестной матери принца Уильяма, леди Сьюзан Хасси, встретился с ней в церкви. Также мы писали, что мы писали, что Елизавету II почтили в новой ювелирной коллекции французского бренда Boucheron.