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Spice Girls хочуть об'єднати заради виступу на коронації Чарльза III

30 січня 2023 11:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Spice Girls можуть виступити на коронації Чарльза III
Spice Girls хочуть об'єднати на коронації Чарльза III
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже на початку травня 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Підготовка до цієї події йде повним ходом. Окрім урочистої церемонії, заплановані сотні івентів по всьому Сполученому Королівстві.

Видання The Sun повідомляє, що гурт Spice Girls може у повному складі виступити на коронації.

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Деталі 

Всі п’ять учасниць можуть виступити на святковому концерті, який відбудеться в рамках триденного святкування. Королівські організатори вирішили запросити гурт, оскільки Spice Girls зустрічалися з королем Чарльзом III кілька разів за свою кар'єру.

"Королівські організатори дуже зацікавлені в тому, щоб запросити найвідоміший британський дівочий гурт. І Spice Girls всерйоз обмірковують повернення на сцену в повному складі для такої історичної події", — повідомило джерело.

Востаннє у повному складі гурт виступав на церемонії закриття Олімпійських ігор у 2012 році.

"Возз'єднання може відбутися в рамках якоїсь справді значної події. Мел Бі та Мел Сі — лідери групи, і вони намагаються втілити це в життя", — підсумував інсайдер.

Розклад святкування

Субота, 6 травня: коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві; коронаційна хода; поява на балконі Букінгемського палацу.

Неділя, 7 травня: концерт та світлове шоу у Віндзорському замку; вуличні вечірки. Це — традиційні святкування, які можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, чи кварталів. На них слід подавати попередні заявки, щоб поліція, якщо їх буде схвалено, могла перекрити рух.

Хто саме братиме участь у концерті у Віндзорі, поки що не відомо. Однак його організатори дали зрозуміти, що йдеться про найпопулярніших світових артистів.

Понеділок, 8 травня: додатковий вихідний, а також День допомоги (Big Help Out), в якому громадян Сполученого Королівства закликають взяти участь у волонтерських програмах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Чарльз III вперше після скандалу хрещеної матері принца Вільяма, леді Сьюзан Гассі, зустрівся з нею у церкві. Також ми писали, що ми писали, що Єлизавету II вшанували у новій ювелірній колекції французького бренду Boucheron.

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